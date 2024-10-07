«Білоцерківвода» порушує вимоги природоохоронного законодавства – Держекоінспекція

«Білоцерківвода» не встановило вимірювальне обладнання для обліку скидів зворотних вод до річки Рось

Державна екологічна інспекція виявила, що ТОВ «Білоцерківвода» порушує вимоги природоохоронного законодавства. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Столичного округу.

Держекоінспекція провела перевірку ТОВ «Білоцерківвода» з 28 серпня по 10 вересня 2024 року щодо виконання припису від 29 лютого 2024 року. Перевірка стосувалася дотримання вимог законодавства про охорону, раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів.

Метою перевірки було оцінити, чи були усунуті виявлені раніше порушення та чи компанія вжила заходів для дотримання екологічних стандартів.

«Під час перевірки встановлено порушення. ТОВ «Білоцерківвода» не встановило вимірювальне обладнання для обліку скидів зворотних вод до р. Рось, як це було передбачено приписом від 29.01.2024», – йдеться в повідомленні.

В інспекції зазначили, що посадову особу було притягнуто до відповідальності відповідно до статті 188-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає накладення адміністративного штрафу.

Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі виявлено незаконне будівництво та засмічення прибережної смуги. У ході обстеження виявлено значне засмічення території побутовими відходами, незаконні споруди, обмежений доступ до річки Дніпро, а також будівництво капітальних об’єктів. Крім того, зафіксовано накопичення відходів уздовж річки Коник на Жуковому острові, що є частиною природно-заповідного фонду.

Також у Бучанському районі Київщини фермер не забезпечував своєчасну утилізацію відходів виробництва, чим створив небезпеку для довкілля і людей.