Побитий танцівник із балету Дорофєєвої виписався з лікарні та влаштував вечірку (відео)

До Жені Гончаренка після виписки з лікарні прийшли друзі

Побитий танцівник з балету співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко, виписався з лікарні. Про це він написав на своїй сторінці в Іnstagram.

Хореограф повернувся додому, втім, сумувати йому не довелося. До Жені прийшли його друзі і компанія влаштувала вечірку. У своєму акаунті в TikTok хлопець запостив відео та показав, як його мама та близькі розважалися на подвір'ї приватного будинку.

«Моя сім'я, сила і підтримка», – написав він.

Друзі одягнули кумедні костюми у вигляді тварин, їжі, напоїв та неабияк тішилися поверненню Гончаренка додому.

Також танцюрист вийшов на зв'язок із Надею Дорофєєвою та її командою.

Нагадаємо, у Києві жорстоко побили танцівника Надії Дорофєєвої. Його ввели у медикаментозний сон. В УДО підтвердили, що нападник є військовим Управління державної охорони.

Згодом з'явилося відео моменту нападу військового на танцівника в Києві.

Військовослужбовця, який побив танцівника Дорофєєвої, звільнили з Управління державної охорони.