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    Побитий танцівник із балету Дорофєєвої виписався з лікарні та влаштував вечірку (відео)

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    Танцівника вдома навідали близькі - Побитий танцівник із балету Дорофєєвої виписався з лікарні та влаштував вечірку (відео)
    Танцівника вдома навідали близькі
    Фото Євген Гончаренко / Іnstagram

    До Жені Гончаренка після виписки з лікарні прийшли друзі

    Побитий танцівник з балету співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко, виписався з лікарні. Про це він написав на своїй сторінці в Іnstagram.

    Хореограф повернувся додому, втім, сумувати йому не довелося. До Жені прийшли його друзі і компанія влаштувала вечірку. У своєму акаунті в TikTok хлопець запостив відео та показав, як його мама та близькі розважалися на подвір'ї приватного будинку.

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    «Моя сім'я, сила і підтримка», – написав він.

    Друзі одягнули кумедні костюми у вигляді тварин, їжі, напоїв та неабияк тішилися поверненню Гончаренка додому.

    @zhenjagoncharenko

    Вечеринка-возвращение

    Vecherinka (feat. Boosin) - SHLAKOBLOCHINA

    Також танцюрист вийшов на зв'язок із Надею Дорофєєвою та її командою.

    Нагадаємо, у Києві жорстоко побили танцівника Надії Дорофєєвої. Його ввели у медикаментозний сон. В УДО підтвердили, що нападник є військовим Управління державної охорони.

    Згодом з'явилося відео моменту нападу військового на танцівника в Києві.

    Військовослужбовця, який побив танцівника Дорофєєвої, звільнили з Управління державної охорони.

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    Теги: Управління державної охорони
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    Побитий танцівник із балету Дорофєєвої виписався з лікарні та влаштував вечірку (відео)