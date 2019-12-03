Сьогодні у Києві обмежать рух через візит прем'єра Швеції



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Прем’єрміністр Швеції Стефан Льовен їде до Києва

Обмеження діятимуть на окремих ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе

Управління державної охорони попереджає, що 3-4 грудня у зв'язку з візитом прем'єрміністра Швеції Стефана Левена в Україну в Києві може бути обмежено рух транспорту по Бориспільському шосе і на окремих ділянках вулиць 6 районів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Управління держохорони.

«3-4 грудня у зв'язку з робочим візитом в Україну прем'єр-міністра Швеції Стефана Левена можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві. Так, незначні обмеження руху можливі на окремих ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе», - сказано в ньому.

Управління держохорони спільно з іншими правоохоронними органами будуть супроводжувати і забезпечуватимуть безпеку делегації Швеції.

Левен відвідає Україну для зустрічей із владою 4 грудня.

Він зустрінеться в Києві з президентом Володимиром Зеленським, прем'єрміністром Олексієм Гончаруком, представниками українського громадянського суспільства і випускниками Київської школи економіки, яку підтримує Швеція.

Також на естакади Південного мосту будуть проводити демонтаж аварійних карнизних блоків. Роботи триватимуть щоденно з 27 листопада по 8 грудня. З 27 листопада до 8 грудня з 9:00 до 13:00 рух буде частково обмежено в напрямку Лівого берега, а з 13:00 до 19:00 — у напрямку станції метро «Видубичі».