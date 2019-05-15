Побитий у Черкасах журналіст Комаров вже 10 днів не виходить з коми



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Вадима Комарова прооперували, видалено дві гематоми мозку

У журналіста проломлений череп після трьох ударів по голові

Побитий у Черкасах журналіст Вадим Комаров уже протягом 10 днів перебуває в реанімації. Про це повідомив 14 травня у Facebook голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«Вадим Комаров продовжує перебувати в черкаській міській лікарні швидкої допомоги. Стан – медична кома, тобто без свідомості. У нього проломлений череп після трьох ударів по голові (припускається, це були удари арматурою). На цей момент проведена одна оперативна операція, видалено дві гематоми мозку. Водночас лікарі відмовляються робити прогнози щодо перспектив одужання журналіста», – написав Томіленко.

Він повідомив, що позитивних новин немає не тільки від лікарів, але й від правоохоронців.

«За словами правозахисника, секретаря НСЖУ Валерія Макеєва, який знаходиться на прямому контакті із родиною журналіста і з черкаської поліцією, – нічого обнадійливого сьогодні сказати не можна» – зазначив голова Спілки журналістів.

Томіленко розповів, що все ще гострою залишається необхідність фінансової допомоги – щодня на лікування Комарова витрачають приблизно 3 тис. грн.

Друзі журналіста розглядають можливість лікування в ізраїльській клініці, яка спеціалізується на реабілітації хворих у тяжкому стані, але в його рідних і близьких немає для цього коштів.

«Картка Комарова Вадима Едуардовича у «ПриватБанку» – 5168 7555 2672 1028 (у рідних є доступ до рахунку). Кожен день – це плюс один день. Це перемога», – резюмував Томіленко.

Нагадаємо, 4 травня у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова.

Комаров після операції перебуває у комі.

Напад на журналіста в Черкасах розслідуватимуть як замах на вбивство.