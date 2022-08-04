Поблизу Берліна горять склади з амуніцією та боєприпасами (фото)

Роботу пожежників ускладнюють постійні вибухи, які не дозволять розпочати гасіння

У районі Грюневальд На околицях столиці ФРН Берліна у районі Грюневальд палає склад з амуніцією та боєприпасами. Про це повідомляє пресслужба пожежної служби німецької столиці.

До боротьби з пожежею залучено понад 100 людей. Утім, вони не можуть поки впоратися з полум’ям, адже за словами представника рятувальної служби, роботу ускладнюють постійні вибухи, які не дозволять розпочати гасіння.

Пожежа виникла за кілька хвилин після п'ятої години ранку четверга. Причиною займання називають ненавмисний вибух на місці підривів снарядів, що призвело до підпалення власне сховища боєприпасів, яке належить берлінській поліції.

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Наразі площа займання становить близько 15 тисяч квадратних метрів, вогонь може поширюватися далі, чому сприяє надзвичайна спека в Берліні.

Транспортна служба Берліну повідомила про перебої в роботі метро та приміської електрички.

Мобільний додаток Nina повідомляє про «надзвичайну небезпеку» та закликає людей закрити вікна в домівках і залишити за можливості прилеглі території, хоча рятувальники обіцяють не допустити розповсюдження пожежі на житлові квартали, які розташовані за 2 кілометри.

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