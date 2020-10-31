Смертельне ДТП на Майдані: підозрюваного занесли в суд на ношах (фото)

Суд обере водію запобіжний захід

66-річного водія, який підозрюється у смертельні дорожньо-транспортній пригоді, що сталася 30 жовтня на Майдані Незалежності, доставили у Шевченківський суд, де йому мають обрати запобіжний захід.

Чоловіка привезли до суду на автомобілі швидкої допомоги і доставили в приміщення на ношах. Про це повідомляє УНН.

Як відомо, Шевченківський районний суд Києва має обрати водієві запобіжний захід. Прокурор просить тримання під вартою.

Нагадаємо, 30 жовтня близько 16 години сталося масштабне ДТП на Майдані Незалежності.

Внаслідок ДТП двоє людей загинули і декілька отримали травми.

Правоохоронці затримали водія, який скоїв смертельне ДТП у центрі Києва. Тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові чоловіка.

ЗМІ вже з'ясували, хто вчинив 30 жовтня страшну ДТП у центрі Києва. Це Назаренко Юрій Миколайович, 1954 року народження. У 2007 році він працював керівником апарату Комісії з цінних паперів і фондового ринку, а вже через два роки став членом цієї комісії. У 2014 році був люстрований.

Наразі відомо, що Назаренко був тверезий під час аварії та втратив свідомість. Як з'ясували ЗМІ Назаренко нещодавно переніс операцію на серці - стентування.

Прокуратура повідомила про підозру 66-річному водію.