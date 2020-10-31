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    Смертельне ДТП на Майдані: підозрюваного занесли в суд на ношах (фото)

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    Підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП привезла в суд швидка - Смертельне ДТП на Майдані: підозрюваного занесли в суд на ношах (фото)
    Підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП привезла в суд швидка
    Фото: УНН

    Суд обере водію запобіжний захід

    66-річного водія, який підозрюється у смертельні дорожньо-транспортній пригоді, що сталася 30 жовтня на Майдані Незалежності, доставили у Шевченківський суд, де йому мають обрати запобіжний захід.

    Чоловіка привезли до суду на автомобілі швидкої допомоги і доставили в приміщення на ношах. Про це повідомляє УНН.

    Як відомо, Шевченківський районний суд Києва має обрати водієві запобіжний захід. Прокурор просить тримання під вартою.

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    Смертельне ДТП на Майдані: підозрюваного занесли в суд на ношах (фото)
    Смертельне ДТП на Майдані: підозрюваного занесли в суд на ношах (фото)
    Смертельне ДТП на Майдані: підозрюваного занесли в суд на ношах (фото)
    Смертельне ДТП на Майдані: підозрюваного занесли в суд на ношах (фото)

    Нагадаємо, 30 жовтня близько 16 години сталося масштабне ДТП на Майдані Незалежності.

    Внаслідок ДТП двоє людей загинули і декілька отримали травми

    Правоохоронці затримали водія, який скоїв смертельне ДТП у центрі Києва. Тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові чоловіка.

    ЗМІ вже з'ясували, хто вчинив 30 жовтня страшну ДТП у центрі Києва. Це Назаренко Юрій Миколайович, 1954 року народження. У 2007 році він працював керівником апарату Комісії з цінних паперів і фондового ринку, а вже через два роки став членом цієї комісії. У 2014 році був люстрований. 

    Наразі відомо, що Назаренко був тверезий під час аварії та втратив свідомість. Як з'ясували ЗМІ Назаренко нещодавно переніс операцію на серці - стентування.

    Прокуратура повідомила про підозру 66-річному водію.

    ДТП Київ суд смерть водій автомобіль
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