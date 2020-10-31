На Одещині сталося жахливе ДТП: автомобіль перетворився на купу брухту (фото)

Двоє людей загинули, ще двоє доставлені до лікарні

У суботу, 31 жовтня, близько п’ятої години ранку на проспекті Миру в м. Ізмаїл Одеської області 30-річний місцевий житель не впорався з керуванням Citroen і виїхав з дороги прямо в дерево.

Про це повідомляє Ізмаїльський відділ поліції в Одеській області.

В результаті удару з перешкодою двоє його пасажирів – хлопців, 2001 р.н. та 1990 р.н. – загинули миттєво. Жінка та чоловік, 1995 р. н. 1986 р.н., з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні. Сам водій обійшовся легкими подряпинами.

Чоловіка в медичному закладі перевірили на вміст алкоголю в крові. Результат показав, що він нетверезий.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України та затримання фігуранта в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, 30 жовтня близько 16 години сталося масштабне ДТП на Майдані Незалежності.

Внаслідок ДТП двоє людей загинули і декілька отримали травми.

Правоохоронці затримали водія, який скоїв смертельне ДТП у центрі Києва. Тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові чоловіка.

Сьогодні, 31 жовтня, Шевченківський районний суд обирає водієві запобіжний захід.