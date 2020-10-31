  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещині сталося жахливе ДТП: автомобіль перетворився на купу брухту (фото)

    • Розсилка
    Citroen влетів у дерево - На Одещині сталося жахливе ДТП: автомобіль перетворився на купу брухту (фото)
    Citroen влетів у дерево

    Двоє людей загинули, ще двоє доставлені до лікарні

    У суботу, 31 жовтня, близько п’ятої години ранку на проспекті Миру в м. Ізмаїл Одеської області 30-річний місцевий житель не впорався з керуванням Citroen і виїхав з дороги прямо в дерево.

    Про це повідомляє Ізмаїльський відділ поліції в Одеській області.

    В результаті удару з перешкодою двоє його пасажирів – хлопців, 2001 р.н. та 1990 р.н. – загинули миттєво. Жінка та чоловік, 1995 р. н. 1986 р.н., з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні. Сам водій обійшовся легкими подряпинами.

    Чоловіка в медичному закладі перевірили на вміст алкоголю в крові. Результат показав, що він нетверезий.

    Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України та затримання фігуранта в порядку ст. 208 КПК України. 

    Нагадаємо, 30 жовтня близько 16 години сталося масштабне ДТП на Майдані Незалежності.

    Внаслідок ДТП двоє людей загинули і декілька отримали травми

    Правоохоронці затримали водія, який скоїв смертельне ДТП у центрі Києва. Тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові чоловіка.

    Сьогодні, 31 жовтня, Шевченківський районний суд обирає водієві запобіжний захід.

    Національна поліція України ДТП Ізмаїл Одещина смерть водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies