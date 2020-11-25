Податкова достроково перевиконала план надходжень до Держбюджету

Зокрема, перевиконані доходи за статтями «адміністративні штрафи та інші санкції» та акцизний податок.

ДПС при річному розписі 458,3 млрд грн вже перерахувала 462,9 млрд грн

Державна податкова служба виконала річні індикативні показники за доходами загального фонду державного бюджету. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, при річному розписі 458,3 млрд грн по платежах, закріплених за ДПС, до загального фонду держбюджету вже надійшло 462,9 млрд грн. Тобто план перевиконаний на 1%, або 4,5 млрд грн.

Зокрема, перевиконані показники щодо таких джерел, як податок на додану вартість з урахуванням бюджетного відшкодування, у тому числі, за рахунок удосконалення роботи системи моніторингу ризикованості податкових накладних, ліквідації схем з податку на додану вартість.

Також перевиконані доходи за статтями «адміністративні штрафи та інші санкції» та акцизний податок.

При цьому зазначається, що річні показники з окремих джерел ще не досягнуті.

«Така статистика свідчить про ефективну роботу в сфері детінізації, оскільки обсяг «тіньових» операцій значно скорочується, а на їх місце виходить легальний та чесний бізнес, який сумлінно сплачує податки», ─ зазначили у пресслужбі.

У відомстві додали, що відшкодування ПДВ відбувається без затримки та у визначені законодавством строки. Зокрема у листопаді цього року очікується відшкодування ПДВ у сумі 12,5 млрд гривень.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, впродовж останніх півроку спостерігалося регулярне перевиконання дохідної частини, що дало можливість надолужити відставання у доходах бюджету загального фонду, яке було з травня.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд оцінив податкову політику України.