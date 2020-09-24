У США продають квартиру з безкоштовним «вічним» пивом



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Квартира повністю оформлена банками чеського пива «Будвайзер» Фото : Realtor.com

Акція пов'язана з незвичайним дизайном квартири

У місті Лейк-Ворт (штат Флорида, США) виставили на продаж квартиру з безкоштовним «вічним» пивом. Але щоб його отримати, майбутньому власнику необхідно виконати одну умову, пише Dirt.

Якщо господар квартири зобов'язується не робити в приміщенні ремонт, то американська компанія Anheuser-Busch буде регулярно поповнювати в холодильнику господаря запаси світлого пива. Така акція пов'язана з незвичайним дизайном квартири.

Нерухомість площею майже 76 квадратних метрів знаходиться на другому поверсі кондомініуму. Вона вміщує в себе дві ванні кімнати і дві спальні, стіни і стеля яких повністю оформлені банками чеського пива «Будвайзер» (Budweiser).

Також квартира прикрашена сувенірною продукцією пивоварної компанії Anheuser-Busch: бейсболками, декоративними тарілками і пивними кухлями.

Зустрічаються і вінтажні предмети, наприклад, на одній зі стін висить портрет колишнього президента США Джона Кеннеді.

В даний час для лота шукають покупця. Просять за таке житло досить скромну для ринку суму - 100 тисяч доларів.