Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 14 травня

в Україні потепліє, але місцями будуть дощі та грози

Вдень температура повітря підвищиться до 24 градусів тепла

В Україні в неділю, 14 травня, місцями знову будуть опади та навіть гроза. У Карпатах вночі температура опуститься нижче нуля. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В Україні очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не передбачають. Однак, вдень на Лівобережжі, у Волинській, Рівненській області та в Карпатах місцями можливий невеликий короткочасний дощ та навіть гроза. Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с.

Вночі температура повітря становитиме 6-11° тепла. На узбережжі морів температура підвищиться до +10-15°. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть +19-24°.

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Значно прохолодніше протягом доби буде в Карпатах. Вночі синоптики прогнозують від 4° тепла до 1° морозу. Вдень температура повітря становитиме +11-16°.

На Київщині 14 травня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-5 м/с.

Вночі в Київській області прогнозують 6-11° тепла, а вдень - 19-24° вище нуля. У Києві вночі температура повітря становитиме +9-11°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21-23°.

Нагадаємо, що начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру В’ячеслав Білик спрогнозував, що до кінця цього тижня погода покращиться: заморозки зникнуть, а задощить по всій території України після 17 травня.