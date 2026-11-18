Українські безпілотники за останні 20 днів завдали серії ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Поточні обсяги переробки нафти в Росії скоротилися приблизно на 45% порівняно з кінцем жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Українські дрони уразили 15 російських НПЗ

За оцінками двох джерел Reuters у нафтовій галузі, українські атаки порушили роботу або призвели до повної зупинки 15 із 35 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Ще в середині минулого тижня таких підприємств було дев'ять.

Після майже щоденних ударів протягом останніх 20 днів російські НПЗ скоротили переробку нафти з понад 700 тис. до приблизно 400 тис. тонн на добу. Останній показник відповідає близько 3 млн барелів.

Потужності заводів, роботу яких порушили атаки з кінця жовтня, сумарно становлять близько 500 тис. тонн на добу. Це приблизно 54% від загальної потужності первинної переробки нафти в Росії, яку оцінюють у 930 тис. тонн на добу.

Серед підприємств, які постраждали від ударів, Reuters називає заводи в Рязані, Ярославлі, Кіришах та Поволжі.

Водночас середній обсяг переробки за листопад залишається вищим за 500 тис. тонн на добу. Це на 5–10% менше, ніж у вересні та жовтні. Різниця пояснюється поступовим скороченням виробництва протягом місяця: поточний показник уже впав до 400 тис. тонн, тоді як середнє значення за листопад залишається вищим.

Міністерство енергетики Росії не відповіло на запит Reuters щодо ситуації на нафтопереробних підприємствах.

Удари по НПЗ тривали протягом усього листопада

Українські Сили оборони системно атакували російську нафтову інфраструктуру. Зокрема, 3 листопада безпілотники уразили Ярославський НПЗ «Славнафта-ЯНОС». Після удару на території підприємства виникла пожежа. Раніше цей завод уже зазнавав пошкоджень: у вересні після атаки він був змушений призупинити переробку нафти.

У ніч проти 9 листопада під ударом опинився Кіришський НПЗ «КІНЕФ» у Ленінградській області. Підприємство входить до двійки найбільших нафтопереробних заводів Росії та забезпечує близько 7% переробки нафти в країні.

11 листопада українські військові уразили Омський НПЗ, потужність якого перевищує 21 млн тонн нафти на рік. А в ніч проти 13 листопада повторного удару зазнав Волгоградський НПЗ компанії «Лукойл». Підприємство забезпечує близько 5,6% загального обсягу нафтопереробки Росії.

18 листопада стало відомо про нові атаки на Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи в Краснодарському краї. За повідомленнями місцевих жителів, поблизу підприємств виникли пожежі. Ільський завод зазнав попередньої атаки 16 листопада.

Кіришський НПЗ «КІНЕФ» у Ленінградській області входить до двійки найбільших нафтопереробних заводів Росії та забезпечує близько 7% переробки нафти в країні. фото: Exilenova+

Ремонт пошкоджених установок може тривати до восьми місяців

Про довгострокові наслідки українських атак свідчить аналіз Міжнародного енергетичного агентства (IEA), оприлюднений 17 вересня.

За даними агентства, у червні 2026 року обсяги переробки нафти в Росії впали до 3,8 млн барелів на добу. Це найнижчий показник більш ніж за 20 років і приблизно на 30% менше, ніж роком раніше. Виробництво бензину скоротилося на 20% порівняно з 2025 роком, а дизельного пального – майже на 30%.

Аналітики звертають увагу на те, що Україна дедалі частіше атакує не лише установки первинної переробки нафти, а й складніше обладнання, яке використовують для виробництва бензину, дизеля та авіаційного пального.

Незначні пошкодження установок первинної переробки зазвичай усувають за один-два тижні. Натомість ремонт складних установок вторинної переробки після серйозних пошкоджень може тривати в середньому від шести до восьми місяців.

Ситуацію ускладнюють західні санкції, які обмежують доступ російських підприємств до частини іноземних постачальників обладнання. Про це йдеться в аналізі Міжнародного енергетичного агентства.

Росія має проблеми з постачанням пального та його експортом

Наслідки ударів відчувають не лише нафтові компанії. У деяких російських регіонах знову виник дефіцит бензину та дизеля, а українські атаки на порти обмежили можливості експорту нафтопродуктів.

Проблеми з реалізацією дизельного пального за кордоном також загострилися. За даними Bloomberg, Росія не змогла продати заплановані обсяги дизеля американським покупцям і почала шукати інших клієнтів.

Reuters зазначає, що подальше скорочення нафтопереробки може посилити напруження на світовому ринку пального та ускладнити виконання Росією домовленостей щодо експорту дизеля до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у серпні Росія була змушена шукати бензин за кордоном через проблеми з роботою власних нафтопереробних заводів. Перша партія індійського пального прибула до країни 5 серпня. Постачальником стала компанія Nayara Energy, серед акціонерів якої є російська «Роснафта». Про те, як Москва почала закуповувати бензин в Індії після українських ударів по НПЗ, «Главком» писав у окремому матеріалі.