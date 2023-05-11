Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними

Приблизно 15-17 травня в Україні запанує літня дощова погода

До кінця цього тижня погода покращиться:. заморозки зникнуть, а задощить по всій території України після 17 травня. Про це розповів начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру В’ячеслав Білик.

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«До кінця цього тижня погода буде покращуватися. Заморозки, про які ми регулярно попереджаємо, припиняться у цей четвер, а до кінця тижня загрозливих нічних морозів і зовсім не буде. Від 15-17 травня в Україні запанує літня дощова погода. Температура повітря кожного дня буде потрошку підніматися. Зараз вона в межах 12-17 градусів тепла, а наступного тижня буде 20-25 градусів тепла», – розповів Білик.

Фахівець додав, що нічна температура повітря наступного тижня буде в межах 12-17 градусів тепла.

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Зараз нічна температура повітря – від 1 до 6 градусів тепла на заході та 7-8 градусів – на півдні та сході.

Коли почнеться сезон дощів

Синоптик прогнозує, що починаючи від 16-17 травня погодні умови зміняться.

Зараз без дощу спостерігаються невеликі опади в деяких регіонах на сході та заході країни. А після 16-17 травня, починаючи від 15 травня, настане сезон літніх короткочасних дощів з грозами, які охоплять більшу частину країни, після 17 травня.

«Небо вкриється хмарами та буде дощити. А щодо температури повітря, то вона буде помірною, як для травня», – додав Білик.

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Яка буде погода у столиці

Щодо погоди в Києві, то на травневі дощі слід чекати від 16 травня.

За словами Білика, після 15 травня дощі підуть на заході, а згодом дощовий фронт поступово буде охоплювати всю країну.

Він попередив, що в Києві задощить вже від 16 травня, а після 17 травня уся країна буде під впливом циклону – короткочасні дощі та грози.