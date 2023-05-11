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Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними

Діана Гасюк
glavcom.ua
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Стало відомо, коли потеплішає і почнеться сезон дощів
фото з відкритих джерел

Приблизно 15-17 травня в Україні запанує літня дощова погода

До кінця цього тижня погода покращиться:. заморозки зникнуть, а задощить по всій території  України після 17 травня. Про це розповів начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру В’ячеслав Білик.

«До кінця цього тижня погода буде покращуватися. Заморозки, про які ми регулярно попереджаємо, припиняться у цей четвер, а до кінця тижня загрозливих нічних морозів і зовсім не буде. Від 15-17 травня в Україні запанує літня дощова погода. Температура повітря кожного дня буде потрошку підніматися. Зараз вона в межах 12-17 градусів тепла, а наступного тижня буде 20-25 градусів тепла», – розповів Білик.

Фахівець додав, що нічна температура повітря наступного тижня буде в межах 12-17 градусів тепла.

Зараз нічна температура повітря – від 1 до 6 градусів тепла на заході та 7-8 градусів – на півдні та сході.

Коли почнеться сезон дощів

Синоптик прогнозує, що починаючи від 16-17 травня погодні умови зміняться. 

Зараз без дощу  спостерігаються невеликі опади в деяких регіонах на сході та заході країни. А після 16-17 травня, починаючи від 15 травня, настане сезон літніх короткочасних дощів з грозами, які охоплять більшу частину країни, після 17 травня.

«Небо вкриється хмарами та буде дощити. А щодо температури повітря, то вона буде помірною, як для травня», – додав Білик.

Яка буде погода у столиці

Щодо погоди в Києві, то на травневі дощі слід чекати від 16 травня.

За словами Білика, після 15 травня дощі підуть на заході, а згодом дощовий фронт поступово буде охоплювати всю країну.

Він попередив, що в Києві задощить вже від 16 травня, а  після 17 травня уся країна буде під впливом циклону – короткочасні дощі та грози.

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Теги: повітря засушлива погода прогноз погоди

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