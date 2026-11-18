Обмеження діятимуть в усіх каналах продажу – і в касах вокзалів, і в електронних сервісах перевізника

У ніч на 19 листопада пасажири не зможуть оформити чи повернути квитки на поїзди далекого та регіонального сполучення – ні в касах, ні онлайн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис «Укрзалізниці».

Коли не працюватиме продаж

Планові роботи в інформаційних системах компанії триватимуть у четвер, 19 листопада, з 00:30 до 07:10. Упродовж цього часу будуть повністю недоступні:

купівля квитків на поїзди далекого сполучення;

купівля квитків на регіональні поїзди;

повернення раніше оформлених квитків.

Обмеження діятимуть в усіх каналах продажу – і в касах вокзалів, і в електронних сервісах перевізника.

Що буде з уже купленими квитками

Проїзні документи, оформлені до початку робіт, залишаться в застосунку «Укрзалізниці», тож переоформлювати їх не доведеться. Хто планує повернути квиток або купити новий на найближчі дні, має встигнути до 00:30 або відкласти це на ранок, на час після 07:10.

Кого обмеження не торкнуться

Технічні роботи не вплинуть на приміське сполучення. Квитки на приміські поїзди та Київську кільцеву електричку можна буде купувати в застосунку без обмежень. У компанії попросили пасажирів зважати на тимчасові незручності, коли плануватимуть подорожі.

Застосунок давно став для перевізника головним каналом продажу. За даними «Укрзалізниці», через нього оформлюють понад дві третини всіх квитків на поїзди. З травня 2026 року в ньому можна купувати й квитки на приміські поїзди по всій країні.

Нагадаємо, восени 2024 року «Укрзалізниця» вже тимчасово призупиняла продаж усіх квитків – у касах і онлайн – через технічні причини. Згодом роботу системи відновили, а поїзди весь час курсували за розкладом. У березні 2025 року онлайн-системи перевізника зазнали масштабної кібератаки, і кілька днів квитки можна було придбати лише в касах вокзалів.