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    Подробиці стрілянини у Одесі: вбили відомого в кримінальному світі авторитета

    Застреленого чоловіка підозрюють у скоєнні ряду злочинів
    Під час стрілянини у Одесі було вбито кримінального авторитета зі «старої хвилі» на прізвисько Коля Болгарин-молодший. Він був засуджений декілька разів. Про це пише «Думская», посилаючись на свої джерела у обласній прокуратурі.  «Славився в одеських кримінальних кола, ні в одне злочинне угруповання не входив,
    • Сьогодні, 14:34
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    Застреленого чоловіка підозрюють у скоєнні ряду злочинів

    Під час стрілянини у Одесі було вбито кримінального авторитета зі «старої хвилі» на прізвисько Коля Болгарин-молодший. Він був засуджений декілька разів. Про це пише «Думская», посилаючись на свої джерела у обласній прокуратурі.

     «Славився в одеських кримінальних кола, ні в одне злочинне угруповання не входив, але знали його багато - він брався за досить брудні справи, природно, не безкоштовно. Залякування боржників, вибивання боргів шляхом побиття. Також його підозрювали і в скоєнні замовних вбивств», - пояснив співробітник прокуратури на умовах анонімності.

    Нагадаємо, вбивство сталося вчора близько 20-ї години - Коля Болгарин-молодший був застрелений з мисливського карабіна 5,45 калібру.

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