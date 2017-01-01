Подробиці стрілянини у Одесі: вбили відомого в кримінальному світі авторитета

Застреленого чоловіка підозрюють у скоєнні ряду злочинів

Під час стрілянини у Одесі було вбито кримінального авторитета зі «старої хвилі» на прізвисько Коля Болгарин-молодший. Він був засуджений декілька разів. Про це пише «Думская», посилаючись на свої джерела у обласній прокуратурі. «Славився в одеських кримінальних кола, ні в одне злочинне угруповання не входив,



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Застреленого чоловіка підозрюють у скоєнні ряду злочинів

Під час стрілянини у Одесі було вбито кримінального авторитета зі «старої хвилі» на прізвисько Коля Болгарин-молодший. Він був засуджений декілька разів. Про це пише «Думская», посилаючись на свої джерела у обласній прокуратурі.

«Славився в одеських кримінальних кола, ні в одне злочинне угруповання не входив, але знали його багато - він брався за досить брудні справи, природно, не безкоштовно. Залякування боржників, вибивання боргів шляхом побиття. Також його підозрювали і в скоєнні замовних вбивств», - пояснив співробітник прокуратури на умовах анонімності.

Нагадаємо, вбивство сталося вчора близько 20-ї години - Коля Болгарин-молодший був застрелений з мисливського карабіна 5,45 калібру.