Подробиці стрілянини у Одесі: вбили відомого в кримінальному світі авторитета
- Сьогодні, 14:34
-
Розсилка
Застреленого чоловіка підозрюють у скоєнні ряду злочинів
Під час стрілянини у Одесі було вбито кримінального авторитета зі «старої хвилі» на прізвисько Коля Болгарин-молодший. Він був засуджений декілька разів. Про це пише «Думская», посилаючись на свої джерела у обласній прокуратурі.
«Славився в одеських кримінальних кола, ні в одне злочинне угруповання не входив, але знали його багато - він брався за досить брудні справи, природно, не безкоштовно. Залякування боржників, вибивання боргів шляхом побиття. Також його підозрювали і в скоєнні замовних вбивств», - пояснив співробітник прокуратури на умовах анонімності.
Нагадаємо, вбивство сталося вчора близько 20-ї години - Коля Болгарин-молодший був застрелений з мисливського карабіна 5,45 калібру.