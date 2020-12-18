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    На маленьких пасажирів київського метро чекає новорічний сюрприз

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    У метро дітям даруватимуть розмальовки - На маленьких пасажирів київського метро чекає новорічний сюрприз
    У метро дітям даруватимуть розмальовки
    Фото: скріншот відео

    У підземці діти отримають невеличкий подарунок

    Київський метрополітен підготував невеличкі новорічні сувеніри для найменших пасажирів. Про повідомив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський на своїй сторінці у Facebook.

    Так, на станціях підземки контролери подарують дітям книжечки-розмальовки про Правила метро.

    «Юні читачі зможуть вивчити, як безпечно користуватися підземкою», – зазначив він.

    Розмальовка створена у співпраці з Київським національним університетом технології та дизайну.

    Брагінський також нагадав, що під час карантину в січні підземка працюватиме у штатному режимі із забезпеченням всіх карантинних заходів. «Водночас закликаю користуватися громадським транспортом за реальної необхідності, дотримуватися маскового режиму та мити руки після вулиці», – додав він.

    Раніше стало відомо, що під час посиленого карантину з 8 по 24 січні 2021 року київський метрополітен працюватиме без змін.

    Нагадаємо, в Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

    Теги: Київ метро діти новорічні свята
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