На маленьких пасажирів київського метро чекає новорічний сюрприз

У підземці діти отримають невеличкий подарунок

Київський метрополітен підготував невеличкі новорічні сувеніри для найменших пасажирів. Про повідомив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський на своїй сторінці у Facebook.

Так, на станціях підземки контролери подарують дітям книжечки-розмальовки про Правила метро.

«Юні читачі зможуть вивчити, як безпечно користуватися підземкою», – зазначив він.

Розмальовка створена у співпраці з Київським національним університетом технології та дизайну.

Брагінський також нагадав, що під час карантину в січні підземка працюватиме у штатному режимі із забезпеченням всіх карантинних заходів. «Водночас закликаю користуватися громадським транспортом за реальної необхідності, дотримуватися маскового режиму та мити руки після вулиці», – додав він.

Раніше стало відомо, що під час посиленого карантину з 8 по 24 січні 2021 року київський метрополітен працюватиме без змін.

Нагадаємо, в Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.