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    Новини

    «Погода буде цікавою»: прогноз на 24 червня

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    Спеки у п&rsquo;ятницю не буде - «Погода буде цікавою»: прогноз на 24 червня
    Спеки у п’ятницю не буде
    фото: glavcom.ua

    Місцями – дощі та грози, місцями – сонце: сьогодні буде день контрастів

    У п'ятницю, 24 червня, синоптики прогнозують штормове попередження у багатьох областях України. Зокрема, на Лівобережжі очікують дощі та грози. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    На заході та в більшості південних областей температура повітря сягатиме 29 градусів тепла, а на півночі, у центрі та сході України буде прохолодніше. Погіршення погоди прогнозують у Харкові, Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Херсоні та Одесі.

    У південних областях очікуються дощі та грози. Температура повітря вдень становитиме 22-26 градусів тепла, вночі – 12-17 градусів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 метрів на секунду.

    На сході України також опади. Температура повітря подекуди підніметься до 27 градусів тепла, вночі – 11-15 градусів. Вітер переважно південно-східний.

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    Синоптикиня Наталія Діденко також написала, що «погода п'ятниці в Україні буде цікавою». Зокрема, на Лівобережжі циклон, центр якого розташувався східніше України, зумовить дощі, грози та навіть шквалисте посилення вітру.

    А ось у західних областях, північних та багатьох центральних антициклон на ім'я Frido витіснить опади й зробить завтра погоду сонячною та сухою.

    Вітер 24 червня буде північно-східним, рвучким, місцями навіть зі штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду. Повітря поступово нагріватиметься, впродовж дня очікується +24...+27 градусів.

    На Полтавщині, Сумщині, Харківщині, в Кропивницькому з районами, на Запоріжжі ще буде свіжіше, місцями +19...+23 градуси.

    «Приємне літнє тепло найближчим часом домінуватиме в Україні, сильна спека малоймовірна», – написала Наталія Діденко.

    Теги: росія окупанти війна спека Укргідрометцентр Україна повітря вітер окупація #stoprussia
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    «Погода буде цікавою»: прогноз на 24 червня