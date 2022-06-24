«Погода буде цікавою»: прогноз на 24 червня

Спеки у п’ятницю не буде

Місцями – дощі та грози, місцями – сонце: сьогодні буде день контрастів

У п'ятницю, 24 червня, синоптики прогнозують штормове попередження у багатьох областях України. Зокрема, на Лівобережжі очікують дощі та грози. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

На заході та в більшості південних областей температура повітря сягатиме 29 градусів тепла, а на півночі, у центрі та сході України буде прохолодніше. Погіршення погоди прогнозують у Харкові, Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Херсоні та Одесі.

У південних областях очікуються дощі та грози. Температура повітря вдень становитиме 22-26 градусів тепла, вночі – 12-17 градусів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 метрів на секунду.

На сході України також опади. Температура повітря подекуди підніметься до 27 градусів тепла, вночі – 11-15 градусів. Вітер переважно південно-східний.

Синоптикиня Наталія Діденко також написала, що «погода п'ятниці в Україні буде цікавою». Зокрема, на Лівобережжі циклон, центр якого розташувався східніше України, зумовить дощі, грози та навіть шквалисте посилення вітру.

А ось у західних областях, північних та багатьох центральних антициклон на ім'я Frido витіснить опади й зробить завтра погоду сонячною та сухою.

Вітер 24 червня буде північно-східним, рвучким, місцями навіть зі штормовими поривами до 15-18 метрів за секунду. Повітря поступово нагріватиметься, впродовж дня очікується +24...+27 градусів.

На Полтавщині, Сумщині, Харківщині, в Кропивницькому з районами, на Запоріжжі ще буде свіжіше, місцями +19...+23 градуси.

«Приємне літнє тепло найближчим часом домінуватиме в Україні, сильна спека малоймовірна», – написала Наталія Діденко.