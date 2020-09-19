Погода на суботу: в Україні буде прохолодно, але без опадів



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Подекуди в повітрі заморозки 0-3°

У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура вдень 18-20°

У суботу, 19 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, проте без опадів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у більшості західних, північних, центральних областей на поверхні ґрунту, в Карпатах подекуди і в повітрі заморозки 0-3°, на півдні країни 6-11° тепла, вдень 16-21°», – зазначається у повідомленні.

У Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 6-8° тепла, вдень 18-20°.

До слова, синоптики розповіли, коли в Україні очікуються перші заморозки і сніг.