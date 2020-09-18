У Києві вночі очікуються перші заморозки



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Вдень 19 вересня температура повітря у Києві підніметься до +18+20 градусів

Синоптики прогнозують на поверхні грунту до 0 -3 градусів

У Києві в суботу вночі, 19 вересня, очікуються перші заморозки. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Синоптики прогнозують на поверхні грунту до 0 -3 градусів.

Також 19 вересня в Києві очікується мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі становитиме +6 +8 градусів, а вдень прогріється до +18 +20.

При цьому наголошується, що опадів не очікується.

Як повідомлялося, у четвер, 18 вересня, стихія вирувала у Києві та в області. Столицю накрила злива, пдекуди пройшов град, а шквали зривали листя, ламали гілки й виносили сміття з контейнерів.

Після зливи у Києві виникли підтоплення.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україні очікуються перші заморозки і сніг.