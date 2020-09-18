У Києві вночі очікуються перші заморозки
Синоптики прогнозують на поверхні грунту до 0 -3 градусів
У Києві в суботу вночі, 19 вересня, очікуються перші заморозки. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Синоптики прогнозують на поверхні грунту до 0 -3 градусів.
Також 19 вересня в Києві очікується мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 5-10 м / с.
Температура вночі становитиме +6 +8 градусів, а вдень прогріється до +18 +20.
При цьому наголошується, що опадів не очікується.
Як повідомлялося, у четвер, 18 вересня, стихія вирувала у Києві та в області. Столицю накрила злива, пдекуди пройшов град, а шквали зривали листя, ламали гілки й виносили сміття з контейнерів.
Після зливи у Києві виникли підтоплення.
Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україні очікуються перші заморозки і сніг.