  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві вночі очікуються перші заморозки

    • Розсилка
    Вдень 19 вересня температура повітря у Києві підніметься до +18+20 градусів - У Києві вночі очікуються перші заморозки
    Вдень 19 вересня температура повітря у Києві підніметься до +18+20 градусів

    Синоптики прогнозують на поверхні грунту до 0 -3 градусів

    У Києві в суботу вночі, 19 вересня, очікуються перші заморозки. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

    Синоптики прогнозують на поверхні грунту до 0 -3 градусів.

    Також 19 вересня в Києві очікується мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

    Температура вночі становитиме +6 +8 градусів, а вдень прогріється до +18 +20.

    При цьому наголошується, що опадів не очікується.

    Як повідомлялося, у четвер, 18 вересня, стихія вирувала у Києві та в області. Столицю накрила злива, пдекуди пройшов град, а шквали зривали листя, ламали гілки й виносили сміття з контейнерів.

    Після зливи у Києві виникли підтоплення.

    Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україні очікуються перші заморозки і сніг.

    прогноз погоди Київ вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies