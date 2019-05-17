Погода на вихідні: спека на півдні і грози на заході



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На півдні країни повітря прогріється до +30

Погода в Україні завтра, 18 травня, місцями погіршиться, очікуються дощі, грози, місцями шквали. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, у західних, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від +11 до +16, на узбережжі морів до +19. Вдень від +22 до +27, а на півдні країни до +30.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталії Діденко, на вихідні, 18 і 19 травня, буде тепло, проте в деяких областях країни очікуються дощі з грозою, а також шквальний вітер. На заході, а також у Вінницькій і частково Одеській областях очікуються дощі і грози, при яких можливий град та шквалисте посилення вітру.

Зазначимо, сьогодні погода буде схожа на літню. На півдні і сході країни температура повітря прогріється до +26 +30 градусів.

Однак, короткочасні дощі будуть практично по всій території країни, крім півдня, а також Сумської та Харківської областей. У Києві сьогодні велика імовірність дощу з грозою, а температура повітря прогріється до +24 +26 градусів.

Крім того, в Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявили, що в західній частині місцями очікуються грози і шквали 15-20 м/с, вночі у Рівненській, Житомирській і Вінницькій областях прогнозуються сильні дощі. У результаті рясних опадів очікуються підйоми рівнів води.