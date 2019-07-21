Погода в Україні в день виборів буде спекотною та з дощами



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Температура становитиме +25+30 градусів

Погода в Україні в неділю, 21 липня, почне поліпшуватися в більшості регіонів.

Про це синоптик Наталка Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Повітря завтра буде або дуже теплим, або гарячим - температура складе +25 +30 градусів, на півдні, на сході та в центрі місцями до +32 градусів. Літо знову ожило», - зазначила експерт.

Дощі з грозами очікуються на Заході, Півночі України, а також у Вінницькій області. На решті території буде сухо і сонячно.

У Києві вірогідний дощ з грозою. Температура повітря буде досягати від +26 до +29 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 21 липня, у містах України:.

Ужгород – +30…+32.

Львів – +26…+28.

Івано-Франківськ – +27…+29.

Тернопіль – +27…+29.

Чернівці – +27…+29.

Хмельницький – +26…+28.

Луцьк – +25…+27.

Рівне – +26…+28.

Житомир – +27…+29.

Вінниця – +26…+28.

Одеса – +28…+30.

Миколаїв – +30…+32.

Херсон – +30…+32.

Сімферополь – +30...+32.

Кропивницький – +27…+29.

Черкаси – +26…+28.

Чернігів – +26…+28.

Суми – +26…+28.

Полтава – +27…+29.

Дніпро – +27…+29.

Запоріжжя – +30…+32.

Донецьк – +27…+29.

Луганськ – +27…+29.

Харків – +27…+29.

Київ – +27…+29.

Нагадаємо, першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.