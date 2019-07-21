Погода в Україні в день виборів буде спекотною та з дощами
Температура становитиме +25+30 градусів
Погода в Україні в неділю, 21 липня, почне поліпшуватися в більшості регіонів.
Про це синоптик Наталка Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
«Повітря завтра буде або дуже теплим, або гарячим - температура складе +25 +30 градусів, на півдні, на сході та в центрі місцями до +32 градусів. Літо знову ожило», - зазначила експерт.
Дощі з грозами очікуються на Заході, Півночі України, а також у Вінницькій області. На решті території буде сухо і сонячно.
У Києві вірогідний дощ з грозою. Температура повітря буде досягати від +26 до +29 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 21 липня, у містах України:.
Ужгород – +30…+32.
Львів – +26…+28.
Івано-Франківськ – +27…+29.
Тернопіль – +27…+29.
Чернівці – +27…+29.
Хмельницький – +26…+28.
Луцьк – +25…+27.
Рівне – +26…+28.
Житомир – +27…+29.
Вінниця – +26…+28.
Одеса – +28…+30.
Миколаїв – +30…+32.
Херсон – +30…+32.
Сімферополь – +30...+32.
Кропивницький – +27…+29.
Черкаси – +26…+28.
Чернігів – +26…+28.
Суми – +26…+28.
Полтава – +27…+29.
Дніпро – +27…+29.
Запоріжжя – +30…+32.
Донецьк – +27…+29.
Луганськ – +27…+29.
Харків – +27…+29.
Київ – +27…+29.
Нагадаємо, першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.