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    Погода в Україні в день виборів буде спекотною та з дощами

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    Температура становитиме +25+30 градусів

    Погода в Україні в неділю, 21 липня, почне поліпшуватися в більшості регіонів.

    Про це синоптик Наталка Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Повітря завтра буде або дуже теплим, або гарячим - температура складе +25 +30 градусів, на півдні, на сході та в центрі місцями до +32 градусів. Літо знову ожило», - зазначила експерт.

    Дощі з грозами очікуються на Заході, Півночі України, а також у Вінницькій області. На решті території буде сухо і сонячно.

    У Києві вірогідний дощ з грозою. Температура повітря буде досягати від +26 до +29 градусів.

    Прогноз погоди на неділю, 21 липня, у містах України:.

    Ужгород – +30…+32.

    Львів – +26…+28.

    Івано-Франківськ – +27…+29.

    Тернопіль – +27…+29.

    Чернівці – +27…+29.

    Хмельницький – +26…+28.

    Луцьк – +25…+27.

    Рівне – +26…+28.

    Житомир – +27…+29.

    Вінниця – +26…+28.

    Одеса – +28…+30.

    Миколаїв – +30…+32.

    Херсон – +30…+32.

    Сімферополь – +30...+32.

    Кропивницький – +27…+29.

    Черкаси – +26…+28.

    Чернігів – +26…+28.

    Суми – +26…+28.

    Полтава – +27…+29.

    Дніпро – +27…+29.

    Запоріжжя – +30…+32.

    Донецьк – +27…+29.

    Луганськ – +27…+29.

    Харків – +27…+29.

    Київ – +27…+29.

    Нагадаємо, першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

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