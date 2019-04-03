Великодні свята в Україні: через Вінницю курсуватимуть додаткові потяги



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Про транспортне сполучення в країні

До великодніх свят «Укрзалізниця» призначила ще кілька додаткових поїздів.

Про це повідомляється на сайті «Укрзалізниці». Загалом призначено вісім додаткових поїздів, додаткові рейси та п’ять графікових поїздів. Через Вінницю курсуватимуть лише декілька з них.

Поїзд № 191/192 сполученням Київ-Львів курсуватиме 26, 27 квітня, а також 1, 5 травня. З Києва він відправлятиметься о 07:42, а до Львова прибуватиме о 17:59. Назад до столиці потяг вирушатиме об 11:54 і прибуватиме о 20:45.

Нагадаємо, що раніше було призначено додаткові рейси для поїзда № 779/780 Суми – Київ – Вінниця та № 111/112 Харків – Львів. Окрім цього «Укрзалізниця» призначила ще додатковий потяг № 223/224 Київ – Одеса.

Джерело: VЕЖА