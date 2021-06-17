Кулеба і Нуланд обговорили підготовку візиту Зеленського до США

Кулеба і Нуланд відзначили обопільну налаштованість зробити візит максимально змістовним і результативним.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із заступником держсекретаря Сполучених Штатів Вікторією Нуланд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

В ході бесіди вони обговорили майбутній візит президента України Володимира Зеленського до США.

Американська дипломатка розповіла, що у ході переговорів Президент США Джозеф Байден чітко і твердо заявив Президенту Росії про міцну підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету та територіальної цілісності України, яка і надалі залишатиметься непорушною.

Вікторія Нуланд підкреслила непохитну відданість США принципу «Жодних домовленостей про Україну без України» на переговорах з Росією та будь-якими іншими країнами.

Співрозмовники обговорили підготовку до візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки та відзначили обопільну налаштованість зробити його максимально змістовним та результативним.

При цьому Кулеба і Нуланд відзначили обопільну налаштованість зробити візит максимально змістовним і результативним.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на підсумковій пресконференції за підсумками зустрічі з президентом РФ заявив, що обговорював з Володимиром Путіним питання України.

«Я передав непорушну прихильність США до суверенітету України, ми обговорили Мінські домовленості. Він (Путін, – ред) не заперечував мені, але звичайно відмінності (в позиціях щодо Мінських угод, – ред) були», – зазначив Байден.

Президент США додав, що виклав Путіну бачення практичної роботи, яку можуть здійснити дві країни.