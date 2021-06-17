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    Азербайджан фактично став членом НАТО: які це відкриває перспективи перед Україною

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Азербайджан фактично став членом НАТО: які це відкриває перспективи перед Україною

    Туреччина взяла Азербайджан «під парасольку» і будь-яка агресія проти Баку автоматично означає конфлікт з Анкарою

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    Переговоры Байдена с Путиным настолько захватили информационное пространство, насколько и оказались скудными на практические новости. Будем ждать – таков сухой остаток переговоров. Тем не менее новости в сфере международной безопасности есть, хотя и прошли мимо громких обсуждений. И новости эти очень важны для украинской безопасности в контексте НАТО и геополитики. И открывает перед Украиной новое, куда более реальное окно возможностей, чем все декларации и разговоры про ПДЧ.

    Итак, Азербайджан … фактически стал членом НАТО. Не было ПДЧ, нет официальных решений Альянса. Но тут, как в старом анекдоте, вам ехать или шашечки? Азербайджан выбрал ехать – потому что быть важнее, чем казаться. А в России тщательно сдерживаемый зубовный скрежет на вполне законных основаниях. В городе Шуша лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию о союзничестве.

    Документ охватывает все направления сотрудничества между Анкарой и Баку, в том числе регламентирует обязательства по обороне и взаимопомощи. Фактически стороны договорились о плотном сотрудничестве по целому ряду направлений, но нас интересует оборона и безопасность. Теперь они союзники. Официальные союзники. Турция фактически взяла Азербайджан «под зонтик» и любая агрессия против Баку автоматически означает военный конфликт с Анкарой. Это прекрасно понимают в Москве и Ереване. А Турция – член НАТО. Точка. Всем спасибо, можете расходиться.

    Почему это должно быть интересно Украине? Тут сразу есть две важных новости.

    В первую очередь потому, что в Верховной Раде уже есть 150 подписей за обращение к США за получением статуса союзника Соединенных Штатов за пределами Альянса. Это очень мощный статус, который открывает много новых возможностей даже не сотрудничества, а взаимодействия в сфере обороны и безопасности. Вплоть до размещения американских военных баз на территории Украины. А как говорят циничные и умные люди – для безопасности Украины перед российской агрессией одна военная база США под Мариуполем значит больше, чем большой флаг НАТО в центре Киева. Проект подписали представители всех фракций, естественно, за исключением ОПЗЖ. Так что проблем с голосованием не возникнет. А что Банковая? Тут интересна вторая новость.

    Во вторую очередь сейчас идет подготовка к встрече президентов Украины и США. Процессом занимаются не только внешнеполитические ведомства, но и в плотной связке Офис Президента Украины вместе с… посольством США и военным атташе Америки. То есть ключевой набор приоритетных вопросов очевиден. На сухом дипломатическом языке скупо сообщают, что замглавы ОП Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам обороны Бриттани Стюарт подготовку новых двусторонних соглашений по углублению украинского-американского оборонного сотрудничества, развитии проектов в сфере исследований и испытаний, предоставление Украине безопасности помощи США. Также собеседники коснулись ключевых вопросов реформирования сектора безопасности и обороны Украины, в частности по совершенствованию системы военного управления, оборонного планирования.

    Можно было бы напомнить про обнародованное 11 июня Департаментом обороны США решение о предоставлении Украине второй части помощи в рамках «Инициативы безопасности помощи Украине» в размере 150 млн долл, но сейчас о ключевых перспективах. Накануне встречи Байдена и Зеленского мы готовим усиление координации в вопросах обороны и безопасности между Украиной и США.

    Отрабатываем системы планирования и управления обороной. На этом фоне парламент очень вовремя дает сигнал о готовности двумя руками (и конституционным большинством) поддержать союзничество с Соединенными Штатами. Как по мне – хороший курс и Зеленский с Байденом обязательно коснутся этого вопроса. Потому что это можно реализовать гораздо быстрее, чем ПДЧ. А НАТО остается стратегической целью – одно другому не мешает. США, кстати, член НАТО. И реагируют на угрозы куда быстрее прочих участников…

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Туреччина США НАТО Азербайджан
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    Азербайджан фактично став членом НАТО: які це відкриває перспективи перед Україною