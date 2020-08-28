Індонезія наприкінці року розпочне вакцинувати населення від Covid-19



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Індонезія протягом найближчих місяців повинна отримати 30 млн доз вакцини від Covid-19

Протягом наступних місяців щеплення від недуги мають отримати 15 мільйонів людей

Індонезія наприкінці цього року планує вакцинувати населення проти Covid-19. Про це із посиланням на слова заступника глави Національного комітету із питань Covid-19 та економічного відновлення Індонезії Еріка Сохіра пише Сіньхуа.

Зазначається, що протягом наступних місяців щеплення від недуги мають отримати 15 мільйонів людей.

«Одна людина потребуватиме дві дози вакцини. Вакцинування розпочнеться наприкінці 2020 року, якщо клінічні випробування пройдуть без проблем», - сказав Сохір.

Видання інформує, що Індонезія протягом найближчих місяців повинна отримати 30 млн доз вакцини від Covid-19, розробленої у співпраці між китайським біофармацевтичним виробником Sinovac Biotech та компанією G42 з ОАЕ.

Сохір додав, що на наступний рік уряд Індонезії планує отримати від 290 до 340 млн доз вакцини від Covid-19 й прагне виготовляти їх самостійно.

Зауважимо, що упродовж минулої доби на території Індонезії було виявлено 2719 нових випадків інфікування коронавірусом. Недуга вже забрала 7064 життя.

Як повідомлялося, у світі станом на 28 серпня від коронавірусу вже вилікувалося понад 17 млн людей. Загалом від ускладнень через коронавірус померло 835 тисяч людей. Активними залишаються 6,6 мільйонів випадків. За останню добу Covid-19 виявили у 271 тисячі осіб,. Зокрема в Індії захворіли майже 77 тисяч осіб, в США – 46 тисяч, у Бразилії – 42 тисячі, в Аргентині – 10 тисяч, у Колумбії – 9,7 тисяч, у Перу – 8,6 тисяч, у Франції – 6 тисяч.