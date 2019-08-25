Поліція Гонконгу після нічних сутичок заарештувала 29 осіб



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Під час сутичок поліція застосовувала сльозогінний газ

Поліція Гонконгу заарештувала 29 осіб після нічних сутичок демонстрантів з правоохоронцями. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що під час сутичок, застосовувався сльозогінний газ, щоб розігнати антиурядову демонстрацію.

Також повідомляється, що активісти кинули бензинові бомби і цеглини у велику промислову зону Квун Тонг, густонаселену зону китайської території на сході півострова Коулун. Крім того, чотири станції метро були закриті через протести.

Це було перше застосування сльозогінного газу більш ніж через тиждень після серії в основному мирних демонстрацій в Гонконзі.

Раніше після застосування газу спрацювала пожежна сигналізація та ресторани евакуювали клієнтів.

Напередодні повідомлялося, що у Гонконгу правоохоронці застосували проти учасників демонстрацій сльозогінний газ, щонайменше одна особа була затримана.

Нагадаємо, в міжнародному аеропорту Гонконгу у вівторок увечері, 13 серпня, поновилися сутички між поліцією і протестувальниками.

149 осіб були заарештовані з 9 по 12 серпня, їм висунуто підозри у незаконних зборах, перешкоді роботі та нападах на поліцейських, володінні зброєю та небезпечними предметами.