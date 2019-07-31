Поліція Херсону розслідує хуліганство учасників акції у річницю нападу на Гандзюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час акцій учасники застосовували димові шашки, фаєри, піротехнічні засоби Фото: Радіо Свобода

Встановлюються особи учасників акції для надання правової оцінки їх діям, повідомили в поліції

Дії мітингувальників у Херсоні, які провели ряд акцій в день річниці нападу на Катерину Гандзюк, поліція кваліфікувала, як хуліганство.

Про це 31 липня повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

«Сьогодні в Херсоні близько 50 громадян провели акції перед адміністративними будівлями Головного управління Національної поліції в Херсонській області, Херсонської облдержадміністрації та біля приватних будинків місцевих жителів. Під час акцій учасники застосовували димові шашки, фаєри, піротехнічні засоби та розмальовували стіни будівель різними написами», - заявили в поліції.

Зазначається, що інформація про події зареєстрована в журналах Єдиного обліку Херсонського відділу та Корабельного відділення поліції. Дії мітингувальників поліція кваліфікує, як хуліганство.

«Наразі проводяться перевірки, вивчаються всі матеріали, встановлюються особи учасників акцій для надання правової оцінки їх діям», - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Херсоні пройшла акція «Вбивці Катерини Гандзюк мають бути покарані!», учасники якої вимагали притягти до відповідальності організаторів і замовників вбивства активістки.

Вони побували біля будинків фігуранта справи Ігоря Павловського та колишнього заступника голови Херсонської облдержадміністрації Євгена Рищука, де залишили графіті з зображенням Гандзюк та написи «Тут живе вбивця».

Під обласною адміністрацією сталися сутички з правоохоронцями через використання активістами піротехніки.

Як відомо, батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк розповів, що він мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура припинила розслідування провадження проти голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і кримінального авторитета Олексія Левіна, підозрюваних в організації вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.