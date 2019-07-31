Річниця нападу на Гандзюк: у Херсоні активісти провели пікети (відео)



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Акція в день річниці нападу на Гандзюк у Херсоні Фото: Радіо Свобода

Під обласною адміністрацією сталися сутички з правоохоронцями через використання активістами піротехніки

У Херсоні пройшла акція «Вбивці Катерини Гандзюк мають бути покарані!», учасники якої вимагали притягти до відповідальності організаторів і замовників вбивства активістки.

На акції був присутній батько Катерини Гандзюк.

«Сьогодні день, який поділив життя Каті, моє життя, життя всіх, хто був з нею близьким, на «до» та «після». «Після» були важкі муки, страждання, бажання вижити та смерть. Каті немає. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати її пам'ять та сказати, що зло не покаране», – заявив Віктор Гандзюк.

Активісти пройшли центром міста та організували пікети під обласним управлінням поліції і Херсонською облдержадміністрацією.

Крім того, вони побували біля будинків фігуранта справи Ігоря Павловського та колишнього заступника голови Херсонської облдержадміністрації Євгена Рищука.

На стінах державних установ та помешкань Рищука та Павловського учасники акції залишили графіті з зображенням Гандзюк та написи «Тут живе вбивця».

Під обласною адміністрацією сталися сутички з правоохоронцями через використання активістами піротехніки. Повідомлень про постраждалих наразі немає.

Як відомо, батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк розповів, що він мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура припинила розслідування провадження проти голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і кримінального авторитета Олексія Левіна, підозрюваних в організації вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Джерело: Радіо Свобода