Кіберполіція затримала шахраїв, які зняли з чужих карток понад півмільйона гривень



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Троє киян викрадали гроші з банківських рахунків

Організатором злочинної групи виявилася 25-річна киянка

Кіберполіція затримала злочинну групу, яка обкрадала клієнтів іноземних та українських банків.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

«Троє мешканців Києва організували шахрайську схему, за якою викрадали гроші з банківських рахунків клієнтів іноземних та українських банків. Організатором злочинної групи виявилася 25-річна киянка, яка залучила до протиправної діяльності двох спільників – 21 та 30 років», - йдеться у повідомленні.

Так, першочергову інформацію про злочин працівники кіберполіції отримали від служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк». Працівники Департаменту кіберполіції̈ спільно зі слідчими Деснянського управління столичної поліції, із залученням спецпризначенців КОРД, провели спецоперацію та затримали всіх учасників злочинної групи.

Уточнюється, що при цьому організатора було затримано під час чергової оборудки: жінка саме намагалася отримати кошти у столичному банкоматі за допомогою підробленої банківської картки.

Під час проведення зовнішнього огляду правоохоронці виявили у зловмисників підроблені банківські та накопичувальні картки. У помешканні учасників злочинної групи виявлено близько 200 підроблених карт з нанесеною банківською інформацією.

Також поліцейські вилучили комп’ютерну техніку з дампами банківських карт, пристрій для нанесення інформації на магнітну смугу, бойові набої калібру 7.62 та 9 мм та мобільні телефони, які зловмисники використовували під час вчинення злочинів.

Попередньо встановлено, що збитки від діяльності цієї злочинної групи тільки для одного з банків сягають більш як півмільйона гривень.

За фактом розпочато три кримінальних провадження: за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Затриманим загрожує до восьми років ув’язнення.