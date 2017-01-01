Поліція Лондона не знайшла підтверджень стрілянини: станції метро відкрили

Раніше через повідомлення про стрілянину були закриті станції метро «Оксфорд-Сіркус» та «Бонд-стріт»

У Лондоні відкрили станції метро «Оксфорд-Сіркус» та «Бонд-стріт, поліція не знайшла жодних підтверджень стрілянини. Про це повідомив у Twitter мер міста Садік Хан. Він подякував поліції, пожежникам та службі безпеки за швидку реакцію на інцидент. Мер відзначив, що дуже важливо, що в такий момент люди проявили пильність та не