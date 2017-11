Поліція Лондона не знайшла підтверджень стрілянини: станції метро відкрили

Раніше через повідомлення про стрілянину були закриті станції метро «Оксфорд-Сіркус» та «Бонд-стріт»

У Лондоні відкрили станції метро «Оксфорд-Сіркус» та «Бонд-стріт, поліція не знайшла жодних підтверджень стрілянини.

Про це повідомив у Twitter мер міста Садік Хан.

Він подякував поліції, пожежникам та службі безпеки за швидку реакцію на інцидент.

Мер відзначив, що дуже важливо, що в такий момент люди проявили пильність та не впали у паніку.

Thanks to our police and emergency services for their swift response at Oxford Street this evening. pic.twitter.com/6lLdbxlC8L