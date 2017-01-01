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    Поліція Лондона не знайшла підтверджень стрілянини: станції метро відкрили

    Раніше через повідомлення про стрілянину були закриті станції метро «Оксфорд-Сіркус» та «Бонд-стріт»
    У Лондоні відкрили станції метро «Оксфорд-Сіркус» та «Бонд-стріт, поліція не знайшла жодних підтверджень стрілянини. Про це повідомив у Twitter мер міста Садік Хан. Він подякував поліції, пожежникам та службі безпеки за швидку реакцію на інцидент. Мер відзначив, що дуже важливо, що в такий момент люди проявили пильність та не
    • 24 Листопада, 21:33
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    Раніше через повідомлення про стрілянину були закриті станції метро «Оксфорд-Сіркус» та «Бонд-стріт»

    У Лондоні відкрили станції метро «Оксфорд-Сіркус» та «Бонд-стріт, поліція не знайшла жодних підтверджень стрілянини.

    Про це повідомив у Twitter мер міста Садік Хан.

    Він подякував поліції, пожежникам та службі безпеки за швидку реакцію на інцидент.

    Мер відзначив, що дуже важливо, що в такий момент люди проявили пильність та не впали у паніку.

    Нагадаємо, 24 листопада у Лондоні після повідомлень про стрілянину закривали станції метро «Оксфорд-Сіркус» та «Бонд-стріт».

    Раніше повідомлялося, що перелякані пасажири у Лондоні залишають метро через «інцидент».

    Великобританія метро стрільба мер
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