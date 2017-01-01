Поліція Лондона не знайшла підтверджень стрілянини: станції метро відкрили
- 24 Листопада, 21:33
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Раніше через повідомлення про стрілянину були закриті станції метро «Оксфорд-Сіркус» та «Бонд-стріт»
У Лондоні відкрили станції метро «Оксфорд-Сіркус» та «Бонд-стріт, поліція не знайшла жодних підтверджень стрілянини.
Про це повідомив у Twitter мер міста Садік Хан.
Він подякував поліції, пожежникам та службі безпеки за швидку реакцію на інцидент.
Мер відзначив, що дуже важливо, що в такий момент люди проявили пильність та не впали у паніку.
Thanks to our police and emergency services for their swift response at Oxford Street this evening. pic.twitter.com/6lLdbxlC8L— Sadiq Khan (@SadiqKhan) 24 листопада 2017 р.
Нагадаємо, 24 листопада у Лондоні після повідомлень про стрілянину закривали станції метро «Оксфорд-Сіркус» та «Бонд-стріт».
Раніше повідомлялося, що перелякані пасажири у Лондоні залишають метро через «інцидент».