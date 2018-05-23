Поліція Малайзії виявила в квартирі екс-прем'єра більше $2,5 млн готівкою

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Екс-прем’єра Малайзії звинувачують у привласненні 700 мільйонів доларів урядових грошей

Екс-прем'єру Малайзії і його дружині заборонили покидати країну

Співробітники малайзійської поліції виявили в квартирі колишнього прем'єр-міністра країни Наджиба Разака більше $ 2,5 млн готівкою.

Про це повідомляє The Straits Times.

За даними видання, точна сума виявлених грошових коштів буде названа пізніше, так як в даний час спеціальна група, що складається з представників різних відомств країни, займається перерахунком купюр, вилучених в ході обшуку однієї з квартир, що належать Разаку.

Раніше повідомлялося, що малайзійська поліція конфіскувала десятки дизайнерських сумок і валіз, набитих пачками грошей і коштовностями, в будинку колишнього прем'єр-міністра Наджиба Разака.

Нагадаємо, екс-прем'єрові Малайзії Наджибу Разаку та його дружині заборонили залишати країну.

У Малайзії прем’єр-міністром призначили 92-річного Мохамада Махатхіра. Він став найстарішим обраним лідером у світі.