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    Поліція Малайзії виявила в квартирі екс-прем'єра більше $2,5 млн готівкою

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    Екс-прем&rsquo;єра Малайзії звинувачують у привласненні 700 мільйонів доларів урядових грошей - Поліція Малайзії виявила в квартирі екс-прем'єра більше $2,5 млн готівкою
    Екс-прем’єра Малайзії звинувачують у привласненні 700 мільйонів доларів урядових грошей

    Екс-прем'єру Малайзії і його дружині заборонили покидати країну

    Співробітники малайзійської поліції виявили в квартирі колишнього прем'єр-міністра країни Наджиба Разака більше $ 2,5 млн готівкою.

    Про це повідомляє The Straits Times.

    За даними видання, точна сума виявлених грошових коштів буде названа пізніше, так як в даний час спеціальна група, що складається з представників різних відомств країни, займається перерахунком купюр, вилучених в ході обшуку однієї з квартир, що належать Разаку.

    Раніше повідомлялося, що малайзійська поліція конфіскувала десятки дизайнерських сумок і валіз, набитих пачками грошей і коштовностями, в будинку колишнього прем'єр-міністра Наджиба Разака.

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    Поліція Малайзії виявила в квартирі екс-прем'єра більше $2,5 млн готівкою
    Поліція Малайзії виявила в квартирі екс-прем'єра більше $2,5 млн готівкою
    Поліція Малайзії виявила в квартирі екс-прем'єра більше $2,5 млн готівкою
    Поліція Малайзії виявила в квартирі екс-прем'єра більше $2,5 млн готівкою
    Поліція Малайзії виявила в квартирі екс-прем'єра більше $2,5 млн готівкою
    Поліція Малайзії виявила в квартирі екс-прем'єра більше $2,5 млн готівкою

    Нагадаємо, екс-прем'єрові Малайзії Наджибу Разаку та його дружині заборонили залишати країну.

    У Малайзії прем’єр-міністром призначили 92-річного Мохамада Махатхіра. Він став найстарішим обраним лідером у світі.

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