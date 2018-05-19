Поліція знайшла у екс-прем’єра Малайзії валізи, набиті грошима

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Екс-прем’єра Малайзії звинувачують у привласненні 700 мільйонів доларів урядових грошей

Малайзійська поліція конфіскувала десятки дизайнерських сумок і валіз, набитих пачками грошей і коштовностями, в будинку колишнього прем'єр-міністра Наджиба Разака.

Поліцейські вели розслідування у зв'язку із звинуваченнями на адресу Наджиба, у переводі 700 мільйонів доларів з урядового фонду на його особистий банківський рахунок.

Обшуки в будинку Наджиба в Куала-Лумпурі та в інших будівлях, що мають до нього відношення, почалися після того, як колишній прем'єр зазнав нищівної поразки на загальних виборах, що відбулися раніше в цьому місяці.

Нагадаємо, екс-прем'єрові Малайзії Наджибу Разаку та його дружині заборонили залишати країну.

У Малайзії прем’єр-міністром призначили 92-річного Мохамада Махатхіра. Він став найстарішим обраним лідером у світі.

Джерело: NHK