В Антикорупційній прокуратурі підтвердили затримання Онищенка



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Олександра Онищенка затримали в Німеччині Фото: Уніан

Наразі вирішується питання про екстрадицію колишнього депутата

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтверджує затримання екснардепа Олександра Онищенка в Німеччині.

Про це «Рбк-Україна» повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

За її словами, інформація про затримання Онищенка в Німеччині відповідає дійсності.

«Вирішується питання про його екстрадицію», - додала Постолюк.

Нагадаємо, у вівторок ЗМІ повідомили, що німецькі правоохоронці 29 листопада затримали колишнього народного депутата Олександра Онищенка в німецькому місті Аахен за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За процедурою далі німецький суд має винести рішення стосовно його подальшої екстрадиції в Україну, про що у запиті просили українські правоохоронці. Також суд має визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання. Дата засідання ще невідома.

У липні 2018 року НАБУ повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. Детективи також викликали його на допит.

За версією слідства, Олександр Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 млрд грн з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 млн.

У розшуку в Україні Онищенко – з 2016 року. Сам Онищенко нібито перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів під час продажу газу в рамках договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобування» колишнього народного депутата Олександра Онищенка у грудні можуть екстрадувати з Іспанії в Україну.

Натомість сам Онищенко нещодавно заявив, що може повернутися до України в грудні.