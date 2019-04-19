Поліція повідомила, скільки людей прийшли на дебати на «Олімпійський»



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Дебати на Олімпійському стадіоні стартували о 19 годині 19 квітня 2019 року Скріншот відео

У МВС нарахували понад 20 тисяч людей на стадіоні

На НСК «Олімпійський», де відбуваються дебати між кандидатами на посаду в президенти України, прийшло 22 тисячі осіб. Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

«Станом на 19:00 у масових заходах на НСК «Олімпійський» бере участь 22 тисячі осіб. Ситуація спокійна та контрольована», — повідомили у МВС.

Також нагадаємо, що дебати на «Олімпійському» знімають 150 телеканалів.

Як повідомляв «Главком», кандидати у президенти прибули на НСК. Право виступати першим отримав Зеленський.

На столичному Олімпійському стадіоні почались неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України. Петро Порошенко та Володимир Зеленський під час дебатів на «Олімпійському» відповідатимуть на три питання кожен.

Потім дебати за законом мають відбутися у телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

Також повідомлялося, що стали відомі ведучі і формат дебатів на «Олімпійському».

Ведучою на дебатах президента Петра Порошенка і шоумена Володимира Зеленського на Суспільному виступить телеведуча програми «Зворотний відлік» на Суспільному та ведуча телеканалу «Еспресо» Мирослава Барчук.