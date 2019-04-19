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    Дебати на «Олімпійському» знімають 150 телеканалів

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    Дебати на Олімпійському стадіоні, 19 квітня 2019 року - Дебати на «Олімпійському» знімають 150 телеканалів
    Дебати на Олімпійському стадіоні, 19 квітня 2019 року
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Українські дебати кандидатів у президенти сьогодні дивляться в багатьох країнах світу

    Дебати кандидатів у президенти України Володимира Зеленського і Петра Порошенка знімають і транслюють 150 телеканалів. Про це повідомив ведучий дебатів Андрій Куликов.

    Куликов одразу зазначив, що дебати дивиться без перебільшення майже весь світ.

    «150 каналів або знімають, або транслюють дебати», - зазначив Куликов.

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    Як повідомляв «Главком», кандидати у президенти прибули на НСК. Право виступати першим отримав Зеленський.

    На столичному Олімпійському стадіоні почались неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України. Петро Порошенко та Володимир Зеленський під час дебатів на «Олімпійському» відповідатимуть на три питання кожен.

    Потім дебати за законом мають відбутися у телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

    Також повідомлялося, що стали відомі ведучі і формат дебатів на «Олімпійському»

    Ведучою на дебатах президента Петра Порошенка і шоумена Володимира Зеленського на  Суспільному виступить телеведуча програми «Зворотний відлік» на Суспільному та ведуча телеканалу «Еспресо» Мирослава Барчук.

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