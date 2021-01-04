Поліція повідомила, скільки впіймала п’яних водіїв минулого тижня

У Київській області на вихідних було виявлено 36 водіїв з ознаками сп'яніння

У Київській області на вихідних було виявлено 36 водіїв з ознаками сп'яніння

З 28 грудня до 3 січня патрульні поліцейські склали понад 1,3 тис. адмінпротоколів за керування у стані сп'яніння

В Україні за минулий тиждень, з 28 грудня до 3 січня, патрульні поліцейські склали понад 1,3 тис. адмінпротоколів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції України.

«Результати роботи за період з 28 грудня 2020 року до 3 січня 2021 року. 40 306 викликів опрацювали упродовж тижня. Винесли 37 186 постанов, 31 077 з яких – за порушення ПДР. 433 особи затримані, які можуть бути причетними до скоєння правопорушень. 1331 адмінпротокол склали за керування транспортними засобами у стані сп'яніння», – йдеться у повідомленні.

Також патрульна поліція Києва повідомляє, що з 28 грудня 2020 року до 3 січня 2021 року опрацювали 9610 викликів. Винесені 4600 постанов, 4395 з яких - за порушення ПДР. Затримані 74 особи, які можуть бути причетними до скоєння правопорушень.

У Києві 228 адмінпротоколів складено на осіб з ознаками сп'яніння, що керували транспортним засобом.

«Шановні водії! Якщо ви маєте намір скористатися особистим транспортом, то радимо категорично відмовити собі у вживанні спиртних напоїв. Якщо ж обставини склались так, що вживання алкоголю не оминути, то зверніться по допомогу до друзів, рідних чи скористайтесь послугами таксі», - закликають патрульні.

Нагадаємо, в Київській області на вихідних було виявлено 36 водіїв з ознаками сп'яніння.

Як повідомлялося 30 грудня, за три дні столичні патрульні зловили майже 70 п’яних водіїв

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