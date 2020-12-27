Стало відомо, скільки алкоголю випили українці цього року

Українці, як правило, купують горілку та лікеро-горілчані вироби вітчизняного виробництва

За 9 місяців цього року продажі горілки та лікеро-горілчаних напоїв у роздріб становили 11,9 млрд грн. Найбільше у роздріб купили горілки та лікеро-горілчаних виробів жителі Києва – на 2,9 млрд грн. Про це свідчать дані Держстатистики.

У перерахунку на абсолютний алкоголь, обсяг роздрібного продажу горілки та лікеро-горілчаних напоїв протягом звітного періоду склав 2 млн 186 тис. дал.

Найбільше у роздріб купили горілки та лікеро-горілчаних виробів жителі Києва – на 2,9 млрд грн. Чимало відповідної продукції придбали жителі Дніпропетровської (1,2 млрд грн), Київської (1,1 млрд грн) та Львівської (943 млн грн) областей.

Дані Держстатистики свідчать також про те, що українці, як правило, купують горілку та лікеро-горілчані вироби вітчизняного виробництва. Продажі горілки українського виробництва склали 787 млн грн, що становить 66,1%. Решта – 33,9% – імпортний продукт.

У період карантину в Україні зростання продажів міцного алкоголю, склало близько 4-5%. Згідно з показниками Держстату, значно збільшився імпорт закордонного вина, крім того, вітчизняні компанії стали виробляти більше горілки та коньяку.

Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я світовим лідерам обмежити доступ до спиртного на час пандемії (вживання алкоголю може лише збільшити ризик заразитися Covid-19 та погіршити стан уже інфікованих) так рекомендаціями й залишились.

До слова, науковці назвали періоди в житті, коли найбільш небезпечно вживати алкоголь. Зокрема, йдеться про час від зачаття до народження, з 15 до 19 років, а також після 65 років. Вчені наголошують, що вплив спиртного на організм у ці моменти може спровокувати серйозні когнітивні проблеми та психічні розлади. А для людей літнього віку алкоголь ще й один з найсерйозніших чинників розвитку деменції.

Також вчені з’ясували, що затяжний карантин сприяє запоям. Дослідники підтвердили, що збільшення часу, проведеного вдома, є фактором життєвого стресу, який впливає на вживання алкоголю. І пандемія коронавірусу посилила цей процес.

Нагадаємо, в Україні перед Новим роком подорожчав алкоголь.