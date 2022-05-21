Ракетний удар по Рівненщині. З’явилися перші дані про постраждалих (фото)

Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються

Внаслідок ворожого ракетного удару по Рівненській області постраждали щонайменше три особи. Про це повідомляє місцеве видання «Інформаційний потік Рівне».

«Кількість постраждалих уточнюється, на даний момент відомо про одного пораненого та двох під завалами», – йдеться в повідомленні.

Також оприлюднено наслідки ракетних ударів по Рівненській області та уламки самої ракети.

Як повідомлялося, 21 травня по території Рівненської області завдано ракетного удару. Ракета влучила в об’єкт військової інфраструктури.

Також сьогодні російські окупанти здійснили ракетний обстріл Вінниччини. Спрацювала ППО. Ракету було збито біля Немирова.

Крім того, 21 травня о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території по Сумщині. Приходи – по Есманській громаді Шосткинського району. Спостерігачі зафіксували шість «прильотів» у бік населеного пункту Кучерівка з території РФ.



