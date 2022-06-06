Якою є підтримка проросійських сил у Харкові: голова ВЦА окреслив оптимістичну тенденцію

Голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов упевнений, що проросійські сили у регіоні зараз підтримує не більше 6%

Харків’яни кардинально змінили своє ставлення до Росії

Підтримка відверто проросійських політичних сил у Харкові та області знизилася у кілька разів. Про це в інтерв’ю виданню dsnews.ua заявив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

За словами військового губернатора регіону, попри те, що Харків залишається в основному російськомовним містом, при цьому він є українським і проукраїнським з політичної точки зору.

Місто і регіон, які постраждали від російської агресії, на думку Синєгубова, серйозно змінили своє ставлення до Росії. Голова ВЦА упевнений, що рейтинги проросійських сил упали на дуже низький рівень.

«Зараз навряд чи можливо точно сказати, що проросійські сили остаточно пішли у минуле. Це мають показати наступні вибори», – зазначив Олег Синєгубов, припустивши, що електоральна ніша таких сил, як ОПЗЖ, Партія Шарія та ін., зменшилася з довоєнних 30% до 5-6%.

«Та ідеологія, яку агресивно нав'язує Росія, це стосується її бачення історії, ролі України у світі тощо — все це сприймається виключно як елемент гібридної війни та агресії», – упевнений керівник Харківської військово-цивільної адміністрації. На його думку, жодної більш-менш популярної проросійської партії у Харкові уже не буде.

Нагадаємо, що ще на початку травня міністр оборони Олексій Резніков припустив можливість дострокових місцевих та парламентських виборів в Україні після завершення війни. Зокрема, на його думку, точно треба буде перезавантажувати ті ради, які перебували в окупації.

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