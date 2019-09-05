Поліція розшукує свідків у справі замаху на життя ректора Тернопільського університету



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок вибуху постраждали ректор та його дружина Фото: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Поліцейські звертаються до громадян, які в проміжок часу з 1.30 до 3.00 4 вересня перебували поблизу місця скоєння злочину

На Тернопільщині поліція розшукує людей, які можуть надати інформацію, що допоможе у розслідуванні розслідування замаху на життя ректора Тернопільського університету.

«Поліцейські звертаються до громадян, які в проміжок часу з 1.30 до 3.00 4 вересня перебували поблизу місця скоєння злочину, а саме у селі Петриків чи мікрорайоні «Дружба» обласного центру, або проїжджали на автомобілі з реєстратором вулицею Будного і бачили підозрілих осіб, телефонувати на лінію 102», - повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ – замах на вбивство.

Тривають масштабні слідчо-оперативні заходи з метою встановлення та затримання підозрюваних.

Нагадаємо, 4 вересня ЗМІ повідомили, що ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого та його дружину госпіталізували із важкими травмами через вибух невідомого предмета у дворі їхнього будинку у селі Петриків.

Ректор отримав травматичну ампутацію руки. Також у потерпілого вибухова травма, осколкові поранення тіла.

Дружину ректора доправили до реанімації з вибуховою політравмою та численними осколковими пораненнями тіла.