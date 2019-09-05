  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція розшукує свідків у справі замаху на життя ректора Тернопільського університету

    • Розсилка
    Внаслідок вибуху постраждали ректор та його дружина - Поліція розшукує свідків у справі замаху на життя ректора Тернопільського університету
    Внаслідок вибуху постраждали ректор та його дружина
    Фото: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

    Поліцейські звертаються до громадян, які в проміжок часу з 1.30 до 3.00 4 вересня перебували поблизу місця скоєння злочину

    На Тернопільщині поліція розшукує людей, які можуть надати інформацію, що допоможе у розслідуванні розслідування замаху на життя ректора Тернопільського університету.

    «Поліцейські звертаються до громадян, які в проміжок часу з 1.30 до 3.00 4 вересня перебували поблизу місця скоєння злочину, а саме у селі Петриків чи мікрорайоні «Дружба» обласного центру, або проїжджали на автомобілі з реєстратором вулицею Будного і бачили підозрілих осіб, телефонувати на лінію 102», - повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

    За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ – замах на вбивство. 

    Тривають масштабні слідчо-оперативні заходи з метою встановлення та затримання підозрюваних.

    Нагадаємо, 4 вересня ЗМІ повідомили, що ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого та його дружину госпіталізували із важкими травмами через вибух невідомого предмета у дворі їхнього будинку у селі Петриків.

    Ректор отримав травматичну ампутацію руки.  Також у потерпілого вибухова травма, осколкові поранення тіла.

    Дружину ректора доправили до реанімації з вибуховою політравмою та численними осколковими пораненнями тіла.

    Читайте також
    вибух вбивство розслідування Тернопільщина Тернопіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ