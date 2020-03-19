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    Вперше у світі глава держави заразився коронавірусом

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    Як наголосили у князівському палаці, нині стан князя &laquo;не викликає жодних занепокоєнь&raquo;, а сам він працюватиме у своїй квартирі - Вперше у світі глава держави заразився коронавірусом
    Як наголосили у князівському палаці, нині стан князя «не викликає жодних занепокоєнь», а сам він працюватиме у своїй квартирі
    Фото: Reuters/Eric Gaillard

    Князь Монако Альберт ІІ здав на початку цього тижня тест на коронавірус. Результати, отримані у четвер, 19 березня, виявилися позитивними

    Князь Монако Альберт II інфікований коронавірусом - його тест дав позитивний результат. Про це повідомляє RTL із посиланням на комюніке королівського палацу.

    «Князь Монако Альберт ІІ здав на початку цього тижня тест на коронавірус. Результати, отримані у четвер, 19 березня, виявилися позитивними», - йдеться у повідомленні.

    Як наголосили у князівському палаці, нині стан князя «не викликає жодних занепокоєнь», а сам він працюватиме у своїй квартирі.

    У палаці пообіцяли регулярно інформувати громадськість про стан здоров’я Альберта ІІ.

    Зазначається, що князь Монако став першим главою держави у світі, у якого виявили коронавірус.

    Нагадаємо, у Софі Грегуар-Трюдо, дружини канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, підтвердили китайський коронавірус

    У прем’єра Канади симптоми інфікування відсутні.

    Раніше він вже повідомив, що буде знаходитись в самоізоляції два тижні.

    За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

    здоров'я політика влада коронавірус Монако
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