Вперше у світі глава держави заразився коронавірусом



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Як наголосили у князівському палаці, нині стан князя «не викликає жодних занепокоєнь», а сам він працюватиме у своїй квартирі Фото: Reuters/Eric Gaillard

Князь Монако Альберт ІІ здав на початку цього тижня тест на коронавірус. Результати, отримані у четвер, 19 березня, виявилися позитивними

Князь Монако Альберт II інфікований коронавірусом - його тест дав позитивний результат. Про це повідомляє RTL із посиланням на комюніке королівського палацу.

«Князь Монако Альберт ІІ здав на початку цього тижня тест на коронавірус. Результати, отримані у четвер, 19 березня, виявилися позитивними», - йдеться у повідомленні.

Як наголосили у князівському палаці, нині стан князя «не викликає жодних занепокоєнь», а сам він працюватиме у своїй квартирі.

У палаці пообіцяли регулярно інформувати громадськість про стан здоров’я Альберта ІІ.

Зазначається, що князь Монако став першим главою держави у світі, у якого виявили коронавірус.

Нагадаємо, у Софі Грегуар-Трюдо, дружини канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, підтвердили китайський коронавірус.

У прем’єра Канади симптоми інфікування відсутні.

Раніше він вже повідомив, що буде знаходитись в самоізоляції два тижні.

За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.