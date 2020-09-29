Місцеві вибори: в Україні поліція відкрила понад 120 кримінальних справ



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Поліція фіксує порушення виборчого законодавства

П'ята частина цих проваджень стосується ймовірних фактів підкупу

На сьогодні Національна поліція відкрила 123 кримінальних провадження за фактами порушення виборчого процесу. Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова» заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

«На цей момент 123 кримінальних провадження вже відкрито Національною поліцією. В той самий час хочу сказати і про підкуп виборців. П’ята частина всіх кримінальних проваджень — це підкуп. Продовжується та сама історія. Це, зокрема, ті самі продуктові набори з логотипами політичних партій», – сказав голова Нацполіції.

За його словами, поліція фіксує факти інших способів підкупу виборців: громадянам за місяць до виборів пропонують проголосувати за якогось кандидата та видають за це аванс близько 300 гривень. Пізніше виборцю кажуть ім’я конкретного кандидата, за якого потрібно віддати голос, і просять сфотографувати бюлетень.

Голова Нацполіції нагадав, що в Україні цілодобово працює ситуаційний центр МВС та Нацполіції, де правоохоронці в онлайн режимі отримують всю інформацію, зокрема й про порушення під час виборчого процесу.

Нагадаємо, що Верховна Рада України призначила проведення місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

До слова, за 27 вересня, в Україні поліцейські відкрили 15 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого законодавства.