Місцеві вибори: в Україні поліція відкрила понад 120 кримінальних справ
П'ята частина цих проваджень стосується ймовірних фактів підкупу
На сьогодні Національна поліція відкрила 123 кримінальних провадження за фактами порушення виборчого процесу. Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова» заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
«На цей момент 123 кримінальних провадження вже відкрито Національною поліцією. В той самий час хочу сказати і про підкуп виборців. П’ята частина всіх кримінальних проваджень — це підкуп. Продовжується та сама історія. Це, зокрема, ті самі продуктові набори з логотипами політичних партій», – сказав голова Нацполіції.
За його словами, поліція фіксує факти інших способів підкупу виборців: громадянам за місяць до виборів пропонують проголосувати за якогось кандидата та видають за це аванс близько 300 гривень. Пізніше виборцю кажуть ім’я конкретного кандидата, за якого потрібно віддати голос, і просять сфотографувати бюлетень.
Голова Нацполіції нагадав, що в Україні цілодобово працює ситуаційний центр МВС та Нацполіції, де правоохоронці в онлайн режимі отримують всю інформацію, зокрема й про порушення під час виборчого процесу.
Нагадаємо, що Верховна Рада України призначила проведення місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.
До слова, за 27 вересня, в Україні поліцейські відкрили 15 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого законодавства.