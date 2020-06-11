Прокурор відмовився підписувати підозру Стерненку через упереджене слідство документ



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Прокурор зазначив, що повідомлення про підозру Сергію Стерненку не ґрунтується на доказах та має «очевидно упереджений характер»

Прокурор Андрій Радіонов поскаржився на генпрокурорку Ірину Венедіктову

Прокурор Андрій Радіонов, будучи старшим групи прокурорів у справі активіста Сергія Стерненка, відмовився підписувати підозру через відсутність доказів, після чого взагалі вийшов зі справи.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо», в розпорядженні якого опинилася записка прокурора.

У документі вказано, що повідомлення про підозру, яке надійшло від Головного слідчого управління Служби безпеки України, не ґрунтується на доказах та має «очевидно упереджений характер».

«У зв’язку з викладеним, повертаю повідомлення про підозру Стерненку С. В. та клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу як такі, не ґрунтуються на доказах, зібраних у провадженні, а також мають очевидно упереджений характер, необ'єктивні і не відповідають вимогам КПУ України», — написав він у своєму запереченні.

За даними джерел ЗМІ, слідчі СБУ підготували підозру Стерненку ще місяць тому. І тоді старший групи прокурорів підписувати її відмовився.

Окрім того, прокурор звернувся до Ради прокурорів через публічну обіцянку генерального прокурора Ірини Венедіктової «повідомити Стерненку про підозру у будь-якому разі».

Він вбачив в її словах «упередженість, необ'єктивність, порушення презумпції невинуватості та ознаки впливу й втручання в діяльність слідчого і прокурора».

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Як відомо, СБУ викликала Стерненка для вручення підозри.

Нагадаємо, 18 травня активіста Сергія Стерненка запросили до СБУ ознайомитись із матеріалами справи. Активіст припустив, що ще до проведення акцій протесту у слідства «були геть інші наміри», а відсутність підозри станом на сьогодні «не гарантує її оголошення в майбутньому.

14 травня активіст Сергій Стерненко заявив, що його викликають у СБУ на понеділок 18 травня для повідомлення про підозру. Стерненко уточнив, що слідчий СБУ у виклику не вказує, для участі у яких слідчих і процесуальних діях його викликають.

Згодом в СБУ запевнили, що Стерненку не планували вручати підозру у справі про напад на активіста у 2018 році. За інформацією спецслужби, активіста викликали «для проведення окремих слідчих та процесуальних дій».

В листопаді 2019 року СБУ встановила можливого організатора замаху на Стерненка. Дана інформація стала відома з рішення суду, однак саме ім'я передбачуваного організатора не розкрито.

До відома, Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.