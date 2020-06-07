Умисне вбивство чи самозахист? СБУ викликала Стерненка для вручення підозри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Стерненко написав, що не встигне за два дні залучити до справи захисників

Стерненко повідомив, що не може з‘явитись, бо виклик надіслано за два дні, а має бути мінімум за три дні

Громадський активіст Сергій Стерненко заявив, що йому офіційно підготували повідомлення про підозру за самозахист. Про це Стерненко написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами активіста, сьогодні, 7 червня, він отримав новий виклик в СБУ.

«У виклику зазначено, що мене як свідка викликають для вручення повідомлення про підозру 9 червня о 10:00», - йдеться у повідомленні.

Стерненко зазначив, що слідчому він вже надіслав відповідь, що не може з‘явитись з об‘єктивних причин: виклик отримано за 2 дні до дати, на яку викликають, а КПК у ст. 135 вказує, що має бути мінімум 3 дні.

«За такий термін (враховуючи ще, що завтра вихідний) я не встигну підготуватись до вручення підозри та залучити захисників», - написав Сергій.

Стерненко додав, «якщо їм потрібно, щоб з‘явився, нехай викликають на іншу дату, щоб міг належним чином реалізувати своє право на захист».

«Підозру підготували по ст. 115 — умисне вбивство. Це робиться руками безвольних слідчих та прокурорів за вказівки Авакова та Венедіктової. А Зеленський погодився на це переслідування. Буду вас інформувати про всі подальші події. І прошу вас не підтримувати мене. Підтримуйте право на самозахист. Бо сьогодні його забирають у всіх нас», - написав громадський активіст.

Стерненко наголосив, що «на фоні цього трешу навіть не шукають замовників замахів на нього, не шукають посередників та виконавців» і це «говорить лише про одне — Зеленський став на бік вбивць, бандитів та тітушок».

«Замовники вбивств — його союзники. Жертви нападів — його вороги», - стверджує активіст.

Нагадаємо, 18 травня активіста Сергія Стерненка запросили до СБУ ознайомитись із матеріалами справи. Активіст припустив, що ще до проведення акцій протесту у слідства «були геть інші наміри», а відсутність підозри станом на сьогодні «не гарантує її оголошення в майбутньому.

14 травня активіст Сергій Стерненко заявив, що його викликають у СБУ на понеділок 18 травня для повідомлення про підозру. Стерненко уточнив, що слідчий СБУ у виклику не вказує, для участі у яких слідчих і процесуальних діях його викликають.

Згодом в СБУ запевнили, що Стерненку не планували вручати підозру у справі про напад на активіста у 2018 році. За інформацією спецслужби, активіста викликали «для проведення окремих слідчих та процесуальних дій».

В листопаді 2019 року СБУ встановила можливого організатора замаху на Стерненка. Дана інформація стала відома з рішення суду, однак саме ім'я передбачуваного організатора не розкрито.

До відома, Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.