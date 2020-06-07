Умисне вбивство чи самозахист? СБУ викликала Стерненка для вручення підозри
Стерненко повідомив, що не може з‘явитись, бо виклик надіслано за два дні, а має бути мінімум за три дні
Громадський активіст Сергій Стерненко заявив, що йому офіційно підготували повідомлення про підозру за самозахист. Про це Стерненко написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами активіста, сьогодні, 7 червня, він отримав новий виклик в СБУ.
«У виклику зазначено, що мене як свідка викликають для вручення повідомлення про підозру 9 червня о 10:00», - йдеться у повідомленні.
Стерненко зазначив, що слідчому він вже надіслав відповідь, що не може з‘явитись з об‘єктивних причин: виклик отримано за 2 дні до дати, на яку викликають, а КПК у ст. 135 вказує, що має бути мінімум 3 дні.
«За такий термін (враховуючи ще, що завтра вихідний) я не встигну підготуватись до вручення підозри та залучити захисників», - написав Сергій.
Стерненко додав, «якщо їм потрібно, щоб з‘явився, нехай викликають на іншу дату, щоб міг належним чином реалізувати своє право на захист».
«Підозру підготували по ст. 115 — умисне вбивство. Це робиться руками безвольних слідчих та прокурорів за вказівки Авакова та Венедіктової. А Зеленський погодився на це переслідування. Буду вас інформувати про всі подальші події. І прошу вас не підтримувати мене. Підтримуйте право на самозахист. Бо сьогодні його забирають у всіх нас», - написав громадський активіст.
Стерненко наголосив, що «на фоні цього трешу навіть не шукають замовників замахів на нього, не шукають посередників та виконавців» і це «говорить лише про одне — Зеленський став на бік вбивць, бандитів та тітушок».
«Замовники вбивств — його союзники. Жертви нападів — його вороги», - стверджує активіст.
Нагадаємо, 18 травня активіста Сергія Стерненка запросили до СБУ ознайомитись із матеріалами справи. Активіст припустив, що ще до проведення акцій протесту у слідства «були геть інші наміри», а відсутність підозри станом на сьогодні «не гарантує її оголошення в майбутньому.
14 травня активіст Сергій Стерненко заявив, що його викликають у СБУ на понеділок 18 травня для повідомлення про підозру. Стерненко уточнив, що слідчий СБУ у виклику не вказує, для участі у яких слідчих і процесуальних діях його викликають.
Згодом в СБУ запевнили, що Стерненку не планували вручати підозру у справі про напад на активіста у 2018 році. За інформацією спецслужби, активіста викликали «для проведення окремих слідчих та процесуальних дій».
В листопаді 2019 року СБУ встановила можливого організатора замаху на Стерненка. Дана інформація стала відома з рішення суду, однак саме ім'я передбачуваного організатора не розкрито.
До відома, Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.
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