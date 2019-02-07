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    Поліція затримала екс-бійця «Торнадо» у справі про вбивство Олешка

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    <p>Підозрюваний, за даними поліції, останні п&rsquo;ять місяців ховався у різних областях України, постійно змінюючи місце проживання</p> - Поліція затримала екс-бійця «Торнадо» у справі про вбивство Олешка

    Підозрюваний, за даними поліції, останні п’ять місяців ховався у різних областях України, постійно змінюючи місце проживання

    Фото: Facebook В'ячеслава Аброськіна

    Затриманий мав при собі посвідчення представника Європолу

    У Львові поліція затримала підозрюваного у організації вбивства активіста Віталія Олешка у Бердянську.

    Про це повідомив заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

    «Псевдополіцейського Європолу, колишнього бійця «Торнадо», мешканця Дніпра, якого ми підозрюємо в організації саме стеження та вбивства Віталія Олешка, ми затримали сьогодні вночі в ході проведення оперативно-розшукових заходів у Львові. Останні п’ять місяців він ховався у різних областях нашої країни, постійно змінюючи місце проживання», - написав Аброськін.

    Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня 2018 року.

    17 січня Печерський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою чотирьом ймовірним виконавцям вбивства Віталія Олешка «Сармата»: Максиму Владимиренкову та Олександру Обухову на 1 місяць, Артему Матюшину та Миколі Ломаці - на два.

    Також Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою Михайлу Сігіді - ймовірному організатору вбивства активіста Віталія Олешка - до 17 березня.

    Раніше повідомлялося, що 16 грудня 2018 року у Харкові правоохоронці затримали мешканця Дніпра Євгена Бродського, якого підозрюють у замовленні вбивства Олешка.

    Як повідомили у Державній прикордонній службі України, підозрюваний намагався вилетіти до Туреччини рейсом «Харків – Стамбул».

    18 грудня суд заарештував Бродського на два місяці.

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