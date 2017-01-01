Поліція затримала екс-бойовика, який збирався вступити до української армії

Чоловік вважав, що його минуле залишилося непоміченим, і вирішив вступити до лав ЗСУ

На Донеччині поліція виявила екс-бойовика сепаратистів, який збирався поповнити ряди Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. [READ_MORE] Як розповіли у поліції, мешканець с. Парасковіївка Бахмутського району вступив до лав бойовиків у 2014 році. Спочатку він чергував на блокпості, а через два тижні його



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Чоловік вважав, що його минуле залишилося непоміченим, і вирішив вступити до лав ЗСУ

На Донеччині поліція виявила екс-бойовика сепаратистів, який збирався поповнити ряди Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як розповіли у поліції, мешканець с. Парасковіївка Бахмутського району вступив до лав бойовиків у 2014 році. Спочатку він чергував на блокпості, а через два тижні його поставили здійснювати пропускний режим в захопленій терористами філії банківської установи.

Бойовик неодноразово виконував функції працівника правоохоронних органів, незважаючи на те, що законні представники міліції України не переставали виконувати своїх службових обов’язків.

«Ми розповідали жителям, що ми законна влада», - розповідає затриманий.

Через два місяці найманець розчарувався в своїй діяльності, побачивши, що ватажкам потрібні лише гроші, які вони отримували незаконним шляхом, і покинув лави бандформування.

Чоловік вважав, що його минуле залишилося непоміченим, і вирішив вступити до лав ЗСУ. Проте поліцейські викрили та затримали зловмисника.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Як повідомили у поліції Бахмута, з початку року затримано 22 учасника незаконних збройних формувань. 18 з них вже оголошено про підозру.