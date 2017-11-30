В окупованому Луганську на адмінбудівлях з'явилися російські прапори (фото)

Ніяких політичних заяв про необхідність входження до складу Росії при цьому зроблено не було

У середу на кількох адміністративних будівлях в окупованому Луганську поруч з прапорами терористичної організації «ЛНР» з'явилися прапори Росії. Про це пише «Новая газета». Зазначається, що ніяких політичних заяв про необхідність входження до складу Росії при цьому зроблено не було. Видання повідомляє, що тимчасово



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Ніяких політичних заяв про необхідність входження до складу Росії при цьому зроблено не було

У середу на кількох адміністративних будівлях в окупованому Луганську поруч з прапорами терористичної організації «ЛНР» з'явилися прапори Росії.

Про це пише «Новая газета».

Зазначається, що ніяких політичних заяв про необхідність входження до складу Росії при цьому зроблено не було.

Видання повідомляє, що тимчасово виконуючий обов'язки ватажка бойовиків ОРЛО Леонід Пасічник не проявляє публічної активності з моменту затвердження своєї кандидатури.

Нагадаємо, 21 листопада в окупованому Луганську військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.

Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.

24 листопада Плотницький подав у відставку за станом здоров'я.

25 листопада Плотницький був усунутий з посади ватажка «ЛНР». На його місце було призначено Леоніда Пасічника.

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