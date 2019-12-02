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    Поліція затримали спільника лондонського терориста

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    34-річний Назам Хусейн був затриманий за підозрою в підготовці терористичного акту - Поліція затримали спільника лондонського терориста
    34-річний Назам Хусейн був затриманий за підозрою в підготовці терористичного акту

    У 2012 році Хусейн, Хан і ще сім осіб вже були засуджені за підготовку вибуху на Лондонській фондовій біржі

    В англійському місті Сток-он-Трент поліція заарештувала колишнього спільника терориста Усмана Хана, який влаштува теракт на Лондонському мосту 29 листопада.

    Про це повідомляє Sky News.

    34-річний Назам Хусейн був затриманий за підозрою в підготовці терористичного акту після обшуку за його домашньою адресою.

    У 2012 році він, Усман Хан і ще сім осіб були засуджені до тюремного ув'язнення за підготовку вибуху на Лондонській фондовій біржі. Їх випустили на свободу в грудні 2018 року.

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    За словами представника поліції графства Вест-Мідлендс, поки немає даних про зв'язок між арештом Хусейна і нападом на Лондонському мосту.

    29 листопада Усман Хан вчинив напад з ножем в районі лондонського мосту. Поліція застрелила його при затриманні.

    Згодом терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні.

    Нагадаємо, у результаті нападу на Лондонському мосту загинули двоє осіб, троє отримали поранення.

    На резонансну подію публічно відреагувала королева Великобританії Єлизавета ІІ.

    теракт тероризм напад Велика Британія Ісламська держава поліція
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