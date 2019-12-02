Поліція затримали спільника лондонського терориста
У 2012 році Хусейн, Хан і ще сім осіб вже були засуджені за підготовку вибуху на Лондонській фондовій біржі
В англійському місті Сток-он-Трент поліція заарештувала колишнього спільника терориста Усмана Хана, який влаштува теракт на Лондонському мосту 29 листопада.
Про це повідомляє Sky News.
34-річний Назам Хусейн був затриманий за підозрою в підготовці терористичного акту після обшуку за його домашньою адресою.
У 2012 році він, Усман Хан і ще сім осіб були засуджені до тюремного ув'язнення за підготовку вибуху на Лондонській фондовій біржі. Їх випустили на свободу в грудні 2018 року.
За словами представника поліції графства Вест-Мідлендс, поки немає даних про зв'язок між арештом Хусейна і нападом на Лондонському мосту.
29 листопада Усман Хан вчинив напад з ножем в районі лондонського мосту. Поліція застрелила його при затриманні.
Згодом терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні.
Нагадаємо, у результаті нападу на Лондонському мосту загинули двоє осіб, троє отримали поранення.
На резонансну подію публічно відреагувала королева Великобританії Єлизавета ІІ.