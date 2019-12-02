У Лондоні відкрили міст, де напередодні стався теракт



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Рух було відкрито ввечері 1 грудня

Британська поліція в понеділок оголосила про відновлення руху по Лондонському мосту після події на ньому 29 листопада теракту, жертвами якого стали дві людини. Про це повідомляє Twitter поліції Лондона.

Рух було відкрито ввечері 1 грудня. Тепер по мосту знову можуть пересуватися як пішоходи, так і транспорт.

«Лондонський міст відкритий для руху транспорту і пішоходів. Дякуємо за терпіння», - йдеться в заяві,

Раніше терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні.

Нагадаємо, у результаті нападу на Лондонському мосту загинули двоє осіб, троє отримали поранення.

29 листопада поліція оточила Лондонський міст в зв’язку з повідомленнями про напад з ножем і стрілянину. Згодом поліцейські повідомили про затримання одного підозрюваного і поранення декількох осіб.

Також у поліції підтвердили, що силовики застрелили нападника.

Представник поліції Лондона підтвердив, що підозрюваного було убито під час спецоперації. За його словами, на ньому був надітий фальшивий пояс смертника.

На резонансну подію публічно відреагувала королева Великобританії Єлизавета ІІ.