Королева Єлизавета ІІ відреагувала на смертельну різанину у Лондоні



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Королева Великобританії Єлизавета ІІ висловила співчуття тим, хто втратив під час теракту рідних

Королева звернулась до родин постраждалих

У п’ятницю, 29 листопада, на Лондонському мосту терорист накинувся на перехожих з ножем. Внаслідок кривавої різанини постраждали щонайменше п’ятеро людей, двоє з яких померли.

На резонансну подію публічно відреагувала королева Великобританії Єлизавета ІІ.

На офіційній Instagram-сторінці Її Величність звернулась до родин постраждалих. Єлизавета ІІ та її чоловік Філіп висловили співчуття тим, хто втратив під час теракту рідних. Королівське подружжя публічно засудило напад та подякувало тим, хто врятував інших людей від загибелі.

«Ми з принцом Філіпом засмучені від новин про теракт на Лондонському мосту. Наші думки, молитви та співчуття з тими, хто втратив близьких людей та постраждали від вчорашнього жахливого насильства. Я висловлюю свою подяку поліції та службам надзвичайних ситуацій, а також відважним людям, які, ризикуючи власним життям, самовіддано допомагали та захищали інших», – зазначила Єлизавета ІІ.

Нагадаємо, у результаті нападу на Лондонському мосту загинули двоє осіб, троє отримали поранення.

29 листопада поліція оточила Лондонський міст в зв’язку з повідомленнями про напад з ножем і стрілянину. Згодом поліцейські повідомили про затримання одного підозрюваного і поранення декількох осіб.

Також у поліції підтвердили, що силовики застрелили нападника.

Представник поліції Лондона підтвердив, що підозрюваного було убито під час спецоперації. За його словами, на ньому був надітий фальшивий пояс смертника.