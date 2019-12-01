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    Кримінал

    На Донеччині невідомі напали на активіста Мірошниченка – він в комі

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    Активіст Артем Мірошниченко&nbsp; - На Донеччині невідомі напали на активіста Мірошниченка – він в комі
    Активіст Артем Мірошниченко 
    Фото: facebook.com/mirartem

    Наразі чоловік перебуває в комі після операції

    У місті Бахмуті Донецької області ввечері у п’ятницю, 29 листопада 2019 року, здійснено напад на місцевого проукраїнського громадського активіста Артема Мірошниченка.

    Про це повідомив брат потерпілого Сергій Мірошниченко у соцмережі Facebook.

    «29 листопада після 22 години вечора по вул. Горького, в районі поштового відділення № 7 на мого брата Артема Мирошниченко, громадського активіста, було скоєно напад, в результаті якого він отримав важкі ушкодження», – написав брат.

    Сергій Мірошниченко закликав громадськість звернути увагу на те, що сталося.

    Обставини нападу з’ясовуються.

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    Нагадаємо, активіст, який кинув яйце в Януковича, став заступником голови Івано-Франківської ОДА.

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